社论：反恐防恐不可掉以轻心

2023年3月27日

近期的樟宜机场人潮涌动，显示经济活动复苏，市面上也热闹起来，一些节日的气氛也为人们增加了太平盛世的感觉。但上周隔了五年举行的北极星11号反恐演习提醒我们，恐怖主义袭击都在等待人们麻木与沉醉的时刻，在人们没有意识到危险的时候，危机才有机会爆发。

李显龙总理在视察上周的演习时强调，本区域和中东地区的恐怖主义活动并没有消失，新加坡就在他们的雷达范围内。换言之，恐怖主义的袭击目标一直包括新加坡在内。从2015年以来，本地已经出现11名20岁及以下的青少年在自我激进化之后，有可能发动相关的恐怖袭击，而被内部安全法令处置。这相对于2002年至2014年间的两个青年涉案，激增许多。政府虽然每次都能在他们采取行动、造成伤害之前就加以逮捕，但总理提醒大家“难保每次都这么幸运”。

最近，政府有意制定行为准则，要求手机应用商店遵守，主要是针对社交媒体平台的规范，例如不准鼓吹暴力行为和色情等等，也包括线上游戏。这些网络空间的内容带有潜在诱导性，特别是针对身心尚未成熟，往往分辨不清真假或善恶的青少年，对更幼小但已经长时间使用手机的儿童也有潜在祸害。

对于防范恐怖主义的散播来说，这是一个正确方向，因为被查获的自我激进青少年，大多就是从线上开始接触这些内容，然后越走越远，乃至沉迷回不了头，甚至准备付诸行动，破坏自己的国家。

制造恐怖主义与图谋破坏的目标，传统上是大型基建如石化与炼油设施、人潮聚集的地铁站和商场等等，过去，国际恐怖分子必须亲自前往要破坏的目标，只要守好关卡，就能够把危险阻绝于境外。如今他们透过网络渗透，牵动本地青少年的情绪，隔空灌输激进思想，甚至发号施令，直接促成这些还不成熟的年轻人走向偏激，做出激进的破坏行为。这种手段对有意进行破坏的恐怖组织而言，不但可以免于被捕的风险，而且理论上可以吸收到不少成员，因为网络空间无限，只要一个带一个，就有可能发展成一定的规模。因此，有效监控网络空间在这方面的迹象，并防微杜渐，是当前防恐最重要的工作。

内政团队和武装部队等官方机构认真对待每一次的反恐演习，同时掌控和分析一切相关的国际和国内情报，是杜绝恐袭的重要工作。然而演习毕竟是演习，演习剧本的设定结果，总是能成功瓦解阴谋，也逮捕了恐怖分子。

但恐怖行动与阴谋的定义不断扩大，恐怖分子未必只是来自特定地区的特定群体。例如10年前的美国波士顿马拉松爆炸案，以及欧洲一些国家遭遇的恐怖袭击，就有本土恐怖分子牵涉在内，他们多是针对特定社会或政治议题，或仅仅是基于极端思想，就发起无差别袭击，攻击平民，制造恐慌，破坏城市生活和商业氛围。其结果是直接或间接造成社会族群之间的对立与猜疑，潜在后果不堪设想。

类似这样的极端事件，对于承平已久的新加坡，或许显得不可思议。但国人必须明白，多元族群、富裕并坚持走世俗道路的我国社会，不能假设极端思想不会在此生根。监控恐怖主义的工作，当然主要依靠政府的专业人员与国际国内情报网络，但民众对这方面保持警觉并建立一定的忧患意识，是必要的。举例来说，科技发展产生各种真假莫辨的网络信息，包括视频，它们很容易以假乱真，防恐部门一旦看走眼，被刻意制造的假信息就有可能被当真，引发某些乱象。这时候，唯有靠民众的警惕心，避免陷入恐慌，被牵动情绪，才能保持稳定。

退一万步说，一旦恐怖袭击果真得逞，民众切记要保持冷静，了解那只是个别阴谋和破坏事件，避免将事件与宗教和族群挂钩。因为扩大间接的伤害，正是恐怖主义者最希望产生的效果。唯有冷静与团结，才能做到如兵法所云“无恃敌之不来，恃吾有以待之”。