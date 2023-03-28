社论：让所有市镇都是宜居家园

2023年3月28日

李显龙总理3月26日为义顺的综合发展项目忠邦城主持动土仪式时承诺，政府会精心规划和管理好每一个市镇，让新加坡人无论住在何处，都能享有良好和完善的设施。国人不妨把这一承诺，视为“居者有其屋”国策的升级版。随着社会经济条件的改善，新一代国人对于组屋和居住环境的要求也跟着改变。组屋政策具有凝聚国民意识的重要作用，因而必须与时并进，确保新加坡在因应更为复杂的内外挑战时，保持强大的社会韧性与团结。

作为“居者有其屋”国策的升级版，忠邦城无疑是最新的示范。这个占地0.9公顷、七层楼高的项目，集民众俱乐部、巴刹、熟食中心、游泳池、健身房、社区花园和商店于一体，也提供300多个停车位和脚踏车停放处。此外，项目还有一个有盖走道，把忠邦城的社区广场与义顺5道衔接起来。诚如李总理所形容，在项目运营后，“忠邦、义顺甚至是北区的居民都能受益”。

义顺新镇发展于1980年代，由于偏北，加上一开始生活机能还不够充分，当年的很多年轻家庭，都更希望购买碧山和宏茂桥等已经具备完善设施且更靠近市区的组屋。从忠邦城计划的动工，以及当局大兴土木增建地铁线路，改善巴士服务等做法观察，政府的公共住房政策目标，正朝向李总理所承诺的方向前进，让“每一个组屋市镇，不论新旧，都是高质量的”。此前被父母视为名校的英华小学决定在2030年，从武吉知马巴克路迁移至登加新镇，并从男校改为男女混合学校，皆是落实这个承诺的措施之一。

对照近来关于预购组屋等候期太长，转售组屋价格节节攀升的热议，“居者有其屋”国策升级版毋宁是对症下药之举。尽管很多新镇的等候期和价格都更为合理，但年轻家庭仍然对生活机能与地点更理想的成熟组屋市镇趋之若鹜；组屋的供需之间失衡的其中一个原因，或许就在于新镇的宜居条件不如成熟市镇。类似忠邦城的项目，以及日益改善的公共交通系统，相信能扭转人们的观念，进而减缓年轻家庭的购屋焦虑。

和新加坡一样，世界上主要大城市都共同面对住房供不应求的挑战。因强者愈强的法则，人口高度集中的城市越容易吸引更多人前来定居。全球化使得资本容易流通，富裕阶层愿意迁移到宜居的大型城市，导致有条件的外地人抬高城市房价，排挤本地人的住屋需求，引发排外情绪和民粹主义政治。在很多第三世界国家，城市化则总摆脱不了贫穷人口暴涨和贫民窟不断扩大的顽症。新加坡的组屋政策在相当程度上缓解了这些压力，但还是有改进空间。

组屋也是不少国人退休财务规划的重要部分，如何为组屋保值，因而有着举足轻重的社会影响。类似忠邦城项目的社区改进计划，以及各种组屋翻新和提升工程，都有助于维系旧组屋的价值，保障退休群体的利益。作为城市国家，新加坡没有腹地来缓解住房成本压力，或者为国人提供城乡的差异化选择，唯有通过交通和生活机能的全面改进，让全岛所有市镇都成为宜居家园。

跟以往刻意差别对待不同市镇的做法对比，如今对全部市镇一视同仁，反映治国理念和国家身份认同的日趋成熟。在组屋政策上展现更大的公平性，对于增强社会凝聚力的重要意义毋庸置疑。在南部濒水区黄金地段建设租赁组屋的计划，正是这一思路的体现。所谓“有恒产者有恒心”，居者有其屋国策在建国初期打下了国家意识的关键基础，在这个基础上推陈出新，才能因应不断变化的内外挑战。