社论：慎防租金成本削弱企业竞争力

新加坡欧洲商会的调查显示，半数的外籍专业人士在更新住宅租约时，租金飙升超过40%，另外36%租户的租金上涨20%至40%。另一方面，在受调查的公司中，有12%的办公楼租约租金涨超过40%，只有28%的新租约起租在10%以内，其余的新租约租金上调10%至30%不等。

超过97%的受访公司表示，房租上涨幅度使员工感到焦虑，并影响他们的工作表现。报告指出，租金上涨占了业务运营成本上涨的近一半。如果租金没有下降或者公司没有获得政府支持，新加坡将失去对外商的吸引力，高达69%的公司准备迁移到邻近国家。

这项调查是新加坡欧洲商会连同14个欧洲国家在本地的商业团体、新加坡国际商会、新加坡英国商会，以及新加坡加拿大商会合作进行。参与调查的公司共有268家。

在商言商，欧洲商会是个代表欧洲企业的利益团体。这份报告的结论显示，它主要的目的是要求我国政府干预租金飙涨的问题，因为“租金成本对企业与外籍人士的生存，构成威胁”。报告的样本只提供一些参考价值，毕竟在新加坡的国际公司超过3万7000多家。

租金固然是企业运营成本的主要部分，但是大多数的外国投资不太可能仅因租金而外移。新加坡在吸引外资方面，具有其他的优势。其中，我国的枢纽地位、政治稳定、基础设施、员工素质、亲商的税务优惠，以及宜居与安全的环境，使我国在争取外资方面脱颖而出。

在瑞士洛桑管理学院的全球竞争力排名中，新加坡在去年名列全球第三，在亚洲则名列第一。这个调查根据经济表现、政府效率、商业效率和基础设施四大指标排名，每个指标各有五个次要因素，反映竞争力的多面性。

即便如此，与其他国家的外资一样，来自欧洲的企业为我国带来资金、技术以及就业机会。欧洲不乏高增值高技术的企业，在我国争取高素质的投资中扮演重要的角色。因此，尽管调查样本不大，欧洲商会对租金上涨以及营运成本上升的关切，不能等闲视之。

过去两年，冠病疫情导致私宅与组屋的建筑工程延误，房地产供不应求推高了房价及租金。此外，新加坡是最先开放边境的国家之一，外国学生与外籍人士回流，以及企业加快增聘人手，都推高了住房需求。另一方面，政府的房地产降温措施，包括限制私宅业主脱售房子后，在15个月内不得购买转售组屋，加剧了租房的需求。

同样的，办公楼也面对供需失衡的问题。强劲的新元以及贷款利率的提高，意味着投资者要求更高的租金，以维持一定的租金回报率。海外的高净值人士在新加坡寻找安全的落脚处，也是推动房地产价格与租金上涨的因素之一。

市区重建局的私宅租金指数显示，非有地住宅的租金在2021年上涨9.9%后，去年再涨29.8%。这与新加坡欧洲商会的调查相似。虽然房地产建筑工程在加速进行，但是要达到供需平衡，估计需要两年的时间。在这期间，房地产的价格与租金仍然看涨。有房地产分析师估计，今年的公寓租金将再上涨13%至16%左右。

国家发展部长李智陞日前接受媒体访问时说，当前国际金融市场动荡及全球政治局势充满不确定因素，政府在调控房地产市场方面会谨慎从事，避免矫枉过正。他指出，在最近两轮降温措施作用下，已有一些迹象显示转售组屋价格和租金增长正在放缓。

根据新加坡欧洲商会的调查，在受访公司中，只有38%给予外派员工超过1500元的额外租金补贴，其他62%少过1500元或完全没有补贴。房地产中介反映，在租金上涨的压力下，有越来越多外籍人士从私宅转向组屋。这带动了组屋的租金上升，也推高了组屋的转售价格。

租房市场强劲，主因是大量外籍人士的涌入，也反映了我国的开放及吸引力。在房地产供需还未完全达到平衡点之前，租房市场仍然会是房东主导，租户是价格接受者。即便如此，租金以三四成的增幅攀升，不仅难以为继，也是不健康的发展。不论是本地或外资企业，运营成本的增加将传导到物品的价格上，舒缓国人关注的生活费问题也将更具挑战。