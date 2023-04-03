社论：新中关系超越时代考验

李显龙总理在4月1日结束中国访问行程，接受本地媒体采访时说，新加坡和中国的关系不能满足于现状，得不断努力保持关系良好，甚至要让它变得越来越好。李总理此行成果丰硕，反映新中坚实友好的双边关系。两国宣布将双边关系升级为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”，并且实质性完成新中自由贸易协定升级后续谈判。在国际局势出现重大变化的时刻，新中关系的升级一方面加深两国关系，另一方面也反映新加坡独立自主外交的一贯性。

这是李总理时隔四年，在疫情后首次访华，访问的时机点恰好是中国政府新一届领导层接任不久。从中方的安排观察，北京相当重视两国领导层通过接触保持密切关系。除了同再度连任中国国家主席的习近平会谈，李总理一行也会见多名中国新一届国家机构领导人，包括国务院总理李强、全国人大常委会委员长赵乐际和全国政协主席王沪宁等。此外，通过单独或代表团会谈的机会，李总理一行也见到了三名中共政治局委员，包括中共中央外事工作委员会办公室主任王毅、中共北京市委书记尹力和中共广东省委书记黄坤明等。

此行的实质性成果，莫过于能推动新中经贸合作更上层楼的升级版自贸协定。这份协定是中国在自贸协定实践中，首次采用负面清单模式作出服务和投资开放承诺，代表了更高的自由度。此外，两国把双边关系从2015年建交25年时的“与时俱进的全方位合作伙伴关系”高位，进一步升格为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”。李总理解释，“高质量”伙伴关系意味着彼此共同创造新的、更有效、更有创意的构想；“前瞻性”意味着要为未来做准备，让两国的合作在五年后、10年后依然对双方有相当的价值。

除了大力促进新中关系，李总理此行的另一个重要意义，在于向世人展现新加坡践行独立外交的言行一致和坚定立场。美中博弈以及俄乌战争正在改变冷战乃至二战后的国际格局。美国联合盟国制裁俄罗斯以及围堵中国，让全球地缘政治阵营化的趋势愈加明显，中小国家面对在对立阵营之间选边站的外交压力与日俱增。日本与荷兰不惜牺牲同中国的双边关系，加入美国对中国的晶片制裁，就是最好的例证。新加坡从自身国家利益考量，认定深化与中国关系的重要性且身体力行，再次表现了外交的独立自主。

新加坡在提升新中务实合作的深度广度之际，也从自身原则、利益和立场为自己和地区所关切的问题发言。他在行前接受中国官媒央视专访时，就直言中国和亚细安之间不仅是经济联系，还涉及政治和安全议题，例如在南中国行为准则的磋商上有更多进展。他中肯地指出，亚细安与中国在非经贸层面的关系越好，经贸关系就会越紧密。这也是“高质量”伙伴关系的体现。

国际外交讲究平等尊重及互惠互利原则，这对于类似新加坡的小国尤其关键。新中尽管有各自不同的国家利益，在彼此利益重叠的领域，如维持区域和平稳定、促进全球化贸易、推动绿色经济等，都能够合作共赢，为疫后两国的经济发展提供重大助力。同时，在“选边站”外交压力之下坚持独立外交，有助于维护新加坡的国际声誉，展现新加坡外交的原则性及可靠性，以及同新加坡成为伙伴的价值。

与中国一样，新加坡正进入领导层新旧交替的过渡期。李总理访华所体现的自建国以来的外交原则，无疑是第四代领导层珍贵的参考榜样。在国际局势日益诡谲的当下，这一原则的可贵之处更为凸显。无论是在发展新中关系或与其他国家交往，坚持原则且一以贯之，都能在新的时代里有效维护新加坡的国家利益。