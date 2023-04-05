社论：智慧国须确保数码服务韧性

我国面向公众的数码服务，今年来接二连三发生故障。1月初，电子政府密码（Singpass）用户无法通过QR码登录，以兑换社区发展理事会邻里购物券，也有用户无法登录使用其他政府数码服务。接着，多个机构的网络服务因数据中心故障而中断，受影响的包括公积金局、易通卡公司、滨海艺术中心与南洋理工大学。

上个星期三（3月29日）以及星期五（3月31日），星展集团以及移民与关卡局的电脑服务相继中断，对我国智慧国形象的影响，远比上述电脑系统故障来得大。

星展集团的数码银行服务出现故障长达约10个小时，受影响的包括网络和手机版digibank、星展唯高达mTrading股票交易平台，以及手机付款应用PayLah!。这是星展在16个月内发生的第二起类似故障。

新加坡金融管理局发布文告强调，严肃看待银行的基础系统，而星展集团未达到当局的要求，保持系统高水平的运作。它下令星展集团全面审查，找出发生故障的原因，并提交报告。

星展集团主席佘林发在股东大会上表示，在16个月内发生两起类似事件，是“不可接受的”。他向股东鞠躬道歉，并说客户有权对银行抱有更高的期待。集团总裁高博德则指出，作为一家知名的数码和科技银行，“这次事件让我们很尴尬”。他说，要确实切找出问题所在，仍为时过早。

另一方面，移民与关卡局提升电脑系统时出现技术故障，导致出入境通关系统瘫痪超过五个小时。受影响的包括樟宜机场以及兀兰长堤与大士第二通道的关卡。樟宜机场集团发言人指出，机场出入境手续均受延误，有乘客错过航班。据报道，在兀兰关卡，一名电单车骑士疑中暑晕倒。

银行的电脑系统出现故障，可能动摇客户的信心。最近，美国几家银行相继出现挤兑，就是因为客户对存款的安全，失去了信心。我国银行固然有强劲的资产负债表，但是存户对存款的安全性以及数码服务的可靠性非常敏感。去年，华侨银行发生广泛的网络欺诈案件后，有些原本接受数码科技的乐龄人士，终止了数码服务。

移民与关卡局的电脑故障事件，影响了我国交通枢纽地位的口碑。樟宜机场的服务与效率举世闻名，但电脑故障事件延长出入境手续办理的时间，造成搭客大厦拥挤，甚至有旅客错过航班。

星展集团及移民与关卡局的电脑系统故障事件，提高了各自的信誉风险，对其他面向公众的政府机构与企业也是一记警钟。随着数码应用的普及化，任何的系统故障都可能影响广大的用户，并引起公众的恐慌与焦虑，以及时间乃至金钱上的损失。

电脑系统故障可能来自外来的网络攻击或是内部的人为疏忽。网络攻击以及网络勒索，轻则使企业的运作瘫痪，重则可能影响国家安全。因此，维持电脑系统运作的韧性至关重要，尤其是提供关键服务的机构，如电信、电力、机场、海港、地铁、医院与国防等。此外，提升电脑服务人员的技能以及严格执行标准运作程序，有助于减低人为疏忽的风险。

其次，在电脑系统发生故障时，快速的修复能力可减少损失。关键服务的机构与企业应加大投资，不仅提升基础系统，也确保后备服务的韧性。在星展集团的故障事件中，银行全面启动备份服务器恢复数码银行服务，前后花了两个小时。在那段时间内，服务完全中断。网络时代，两个小时太久，只争分秒。

第三，金管局在2021年星展集团电脑故障事件后，下令后者增加约9亿3000万元的监管资本。在最近一次的电脑故障事件发生时，金管局表明，在收集所需信息后，会采取“适当的监管措施”。

除了处罚以及要求道歉之外，监管当局或许可强制肇事机关或企业公布电脑故障事件发生的原因、补救措施以及问责行动。这不仅可加强透明度，也可让其他机构参考，提升我国数码化的韧性。

数码科技日新月异，故障在所难免。但要成为智慧国，新加坡有必要降低故障所带来的不便与不安。通往智慧国的道路是否平坦或崎岖，关键在于国人对数码科技使用的信心，而这信心必须建立在数码化的安全和韧性上。