社论：台湾临近关键抉择时刻

海峡两岸和太平洋两岸的形势，在俄乌战争可能出现乌军战略反攻的主客易位之际，出现新的变化。台湾总统蔡英文利用出访中南美之便，在美国的“过境之旅”，因为会晤美国众议院议长麦卡锡，再现美台断交后在美国的最高层级政治接触。中国大陆随即展开军事演习表达不满。同时，台湾前总统、国民党前主席马英九登陆开展“祭祖之旅”，对冲麦蔡会的政治效应。“大两岸”转动“小两岸”关系，进一步让台湾政治面对巨大的压力测试。

为报复麦蔡会，中国大陆自4月8日展开环绕台湾三天战备警巡和军事演习，每天连续有数十架次军机短暂越过台海中线。北京是在法国总统马克龙结束访华数小时后才宣布军演，显示它并不想扩大国际效应。军事观察家也指出，本轮军演在规模和强度上，比去年8月时任美国众议院议长佩洛西访台后的要小。此外，马英九4月7日刚结束大陆行，大陆须考虑过激的反应，恐怕会抵消在他登陆期间展示的善意。

马英九在返回台湾时的记者会上宣称，“九二共识又活过来了”，反映北京试图在美中博弈持续升级，华盛顿大打台湾牌的时候，放软身段来争取台湾民心。国共两党在1992年达成的政治默契，取决于当时特定的政治时空环境。时移世易，随着美中关系每况愈下，台湾年轻人自主意识日渐高涨，以及自1996年台湾实现总统直选以来几轮的政党轮替，国共要继续用两党默契来作为推进两岸关系的基础，难度势必越来越大。

美国全方位的对华围堵，步伐越来越紧凑，在晶片断供和军事部署之外，最厉害的手段莫过于持续升级美台关系，提高大陆和平统一的门槛。“大两岸”的博弈自然波及“小两岸”的互动，美中各自在台湾培植的政治势力，必然要产出最大的动能来影响民意。麦蔡会和“祭祖之旅”同时上演的“双英会”，正是台湾内部“亲美派”与“和中派”路线斗争的一次短兵相接。2024年的台湾总统选举，哪一派胜出，不只对台湾，对区域和平稳定的意义也极其关键。

这一切对台湾选民的政治智慧提出了最严峻的考验。尽管北京会根据形势所需，灵活调整对台政策和姿态，软硬兼施，但万变不离其宗，统一台湾是中共通过民族主义来巩固执政合法性的终极目标。2022年北京发布的《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书开篇即强调，实现祖国完全统一是中共“矢志不渝的历史任务”，中国军方高层也明确强调若有人把台湾分裂出去，将“不惜一切代价维护祖国统一”。面对这一现实，台湾人最终必须在“和平”与“自主”的两难之间做出抉择，而且做决定的时间越来越显得紧迫。

俄乌战争充分展现了现代化高强度军事冲突的残酷本质，对于相当部分的台湾民众而言，“不惜一切代价”选择和平可能是一种最不坏的选项，虽然这意味着可能要放弃既有的自主地位和生活方式，接受大陆的统一条件。对于另一部分台湾人，维护自我管理的现状才是唯一选项，这就意味着要有牺牲和平的心理准备及政治意志。最根本之处在于，在军事和经济层面强化自身维持现状的能力之余，台湾人能否在和中与亲美之间找到最大公约数，建立新的内部共识。

乌克兰战争的另一大教训，便是兄弟阋于墙的悲剧，亲俄势力和亲西方势力由于无法取得共识，结果引发俄罗斯入侵。当然，“今日乌克兰，明日台湾”是一句容易蛊惑人的口号，两岸关系毕竟不同于俄乌关系，但中间是和是战的地缘政治逻辑，道理却是一样的。台湾人如果一如既往，让党派利益凌驾于台湾集体利益之上，不断在人为制造的假分歧和假议题虚耗空转，就有可能一步步走向兵凶战危，并殃及区域和平稳定。两岸猿声啼不住，台湾的轻舟却还未过万重山。