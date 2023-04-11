社论：完善基础设施鼓励共享汽车

共享汽车在本地越来越受欢迎，无论是汽车租用率还是汽车付费会员人数，近年都有快速的增长，这除了反映社会生活模式的变迁，更应该放在世界环保趋势与共享经济的大背景下看待。共享汽车模式的经营在很多国家的都会区都持续成长，对于拥车成本非常高昂的新加坡，企业家看到商机，更多人也因为希望开车出行而乐意接受。据估计，目前本地几家主要共享汽车业者车队总数约5000辆，业者因应市场需求，仍在持续扩大车队。

共享汽车可以在多方面满足我国社会变迁中的不同需求，一方面缓解私人汽车对城市造成的各种负担，特别是对土地稀缺的新加坡，增加汽车的使用率是值得鼓励的。共享汽车业者同样要为每一辆汽车投标拥车证，对于我国的汽车总数没有影响；比较大的抱怨或许来自私家车经销商，因为共享汽车的投标推高了拥车证成价，私家车经销商都希望共享汽车能另设投标组别，以降低私家车的销售成本。

从本报近日报道可知，很多年轻世代选择共享汽车，未必全因购车成本的价格问题，也有越来越多人基于在混合工作模式下，汽车使用率低，认为不值得买车；更有业者发现，年轻世代的思维改变，过去所谓“新加坡梦”五C之一的“车子”（car），已经不再是大多数人的梦想。如果这一转变不是因为向养不起车的现实低头，而是不再以拥车为身份、身价的标签，反而是从环境与务实的生活需要出发，那是很可喜也值得肯定的社会正向转变。

事实上，我们今天的公共交通体系与五C观念（另四C是现金、信用卡、公寓和俱乐部会员证）盛行的1990年代相比，已经不可同日而语，除了地铁与巴士的公共交通体系四通八达，私召车也扩大了德士的队伍，如果加上发展中的共享汽车，人们出行的选择多元而便利，对一个人口持续增长的国际都会来说，无疑是更宜居的。

如果共享汽车的自然发展是趋势，就有必要制定有效的监管措施顺应这一产业。一、为业者制定宽严适中的规范，避免过度严厉妨碍经营。对业者来说，拥车证已是巨大的成本，如果有意鼓励这一产业，或许可以考虑在这方面提供优惠，至少要避免过度增加成本；二、鼓励投资，增加市场的选择和竞争，让民众受益；三、加快对基础设施的规划与投资，由于车队中的电动车比率会不断提高，包括停车格与充电桩等基建设置充足，将协助业者提供更完善的汽车网络，避免因设施不足影响使用率，造成产业达不到规模效益；四、共享汽车与电动车都是具有前瞻性的产业，值得同时推动，增加环保效益；五、有人担心共享汽车会排挤私家车销售业，但这项政策更应从增加都市人口出行选择的角度去看待和规划。

共享经济是时代特征，必须从经济与社会文化的角度同时考虑。几年前本地共享脚踏车因为基础设施和规范不够完善而来不及应对爆发式的成长，导致后来大力监管下趋于没落。面对可能改变经济与社会生活形态的新兴产业，决策要有通盘的思考，若符合本地社会发展与民众的需求，就可以在基础设施方面投资，同时制定完善的监管政策，若值得鼓励，更可以提供优惠等措施。

共享汽车可以满足越来越多人口和家庭灵活出行的需要，人们不花大钱，却能随时开车办事，或者一家几口自在出门；当局要密切关注的是在使用率持续走高的情况下，业者是否扩张太快，导致基建赶不上或引起和私家车销售市场的冲突。只要规划与政策完善，条例清楚，就不会造成不必要的社会问题。

长远来说，如果能在年轻人思维改变的基础上，进一步推动人们放弃不必要的拥车想法，有助于新加坡成为更节能环保的宜居城市。