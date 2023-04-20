社论：唯才是用其命维新

教育部长陈振声4月18日在国会辩论政府施政方针和各部门附录时，阐述了教育政策新理念，对“持续的英才”概念做出新论述，让人耳目一新。他强调，“持续的英才”制度超越教育，贯穿人们的一生。当然，在教育领域，这意味着摒弃既有的“一考定终身”分数主义，真正落实因材施教，让每个学生都能按照自身兴趣学有所成，发挥所长。在教育领域之外，则是避免根据某一个时间点的某一次测试，来决定一个人的终身成败。换言之，只要肯努力，每个人都应当在生命里的不同阶段，得到表现和肯定的机会。

唯才是用是新加坡立国的重要共同价值观，前提在于落实《信约》所说的：“不分种族、言语、宗教”，而是通过自身的才华与努力，获得应有的肯定和回报。这是多元社会得以团结一致，建立集体意识和身份认同的关键，也是相对更为公平的选拔制度。实践证明，唯才是用制度充分调动了国人的积极性，也因为体现一视同仁的平等精神，吸引大量邻国人才参与本地的建设，取得了近悦远来的政治效果。但正如陈振声所坦言，没有任何制度是完美无缺的；正视这一点，才有可能精益求精。

应当说，唯才是用制度是许多西方发达国家成功的共同秘诀，因为它符合人性，能够引起普遍共鸣。然而，当下西方国家出现政治不满和社会动荡，部分反映了唯才是用制度内在的缺陷。陈振声总结了四个不完美之处，包括以固化和狭隘的单一标准来定义成败，很容易导致社会停滞不前；可能导致“一考定终身”的情况出现，仿佛人生轨迹就此固定下来，难以改变；可能导致社会渐渐出现物以类聚的分层化现象；成为精英的人才容易误以为自己的成就单凭一己之力，忽略了社会的助力而变得自私。

应当说，这些都是相当深刻的反省。更难能可贵之处在于，身为唯才是用制度的获益者，陈振声所代表的政府精英有足够的智慧和勇气，检讨让自身向上流动的成功制度，而没有自满于现状。政治学的知名观察之一，便是精英阶层都带有自我繁衍的本能。他们会把成功的要素，包括一切资源和人脉尽量传承给下一代，确保赢在起跑点，以及既得利益获得保护。这虽然是身为父母的人之常情，但也导致人才无法公平竞争，社会流动性减缓，以至于出现社会阶层固化。长此以往，必然导致非精英阶层的不满而动摇社会共识与稳定。

教育制度的改革，于是有了鲜明的宗旨和方向，“每一所学校都是好学校”，也有了截然不同的意义。让唯才是用制度去芜存菁，除了使每一个孩子在求学阶段都能发挥自身潜力，更重要的是灌输他们正确的公平价值观，以便将来成为社会精英后，能意识到自己的成功不光来自个人努力，还有赖于公正的制度，因而也有义务确保制度的公平性持续不断；同时懂得饮水思源，帮助社会上有需要的群体向上提升。唯有如此，唯才是用制度才可能生生不息，长期焕发旺盛的生命力。

在更广泛的社会层面，“持续的英才”概念要求社会改变观念，拥抱“职业不分贵贱”的价值观。三年疫情已经充分证明，许多在病毒阻断措施期间被视为“必要服务”的行业，都不是日常所认知的精英岗位。单纯纠正这个错误认知还不够，社会必须重新思考如何在社会地位及工作报酬上，真正体现这些行业和岗位的“必要性”和“重要性”。这么做不但能够完善唯才是用制度，让社会流动更为健康，同时能因此让更多人得以自食其力，过上有尊严的生活，并减少社会上需要帮助的弱势群体。

反省唯才是用制度的不完美处，用意并非否定它；恰好相反，正因为它成功激励新加坡人力争上游以及吸引最优秀的人才，帮助新加坡避开了贵族政治、财阀政治和朋党政治，这代人因而有责任确保制度其命维新，让世代后人得以继续从中获益，让国家继续繁荣富强。