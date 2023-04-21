社论：保持内部团结是最大的挑战

李显龙总理4月19日参与政府施政方针辩论的演说，充分体现政府对当前外部危险局势的担忧。他指出，我国同时面临好几个风暴，包括：俄乌战事、中美交恶，以及全球多边贸易体系面临保护主义挑战。

目前全球的战略和经济形势，比我国在过去相当长一段时期内所经历的都更严峻和凶险。上述三场同时出现的危机如果持续，将引发一系列动荡，并会严重影响新加坡、本区域和全世界。

俄乌战事除了影响全球能源、粮食和肥料供应，导致物价飙高，也严重影响国际关系；中美紧张关系尤其影响世界格局与安全；全球多边贸易体系也面临挑战，对小型的开放经济体构成严重威胁。总的来说，都是我国持续生存、发展和繁荣的巨大挑战。

三大危机和新加坡息息相关，但国人是否充分意识到这种外部局势的严重性？很多人对时局所导致的通货膨胀有切身之痛，也感受到中美激烈博弈的无形力量的拉扯，但是否只知其然而不知其所以然？

目前我们所面临的三大外部风暴和过去经历过的有本质上的差别，更是近一两代人前所未见的。以中美之间的敌对而言，这同过去美国和苏联的冷战就大不相同。美国和苏联在经济上的联系微乎其微，现在中美之间却有着巨额的经贸往来和相互投资，脱钩的过程肯定痛苦无比。同样的。冷战时代，新加坡和美国的经贸联系密切，和苏联则微不足道。如今，我国是中国的最大投资国，美国则是我国的最大投资国，中美同时都是我国的主要贸易伙伴，利益同样高度交织。如果两大世界经济体毅然决裂，新加坡将面对艰难的抉择。

其次，撇开经济难题，中美的竞争也在不知不觉中，对我国的多元社会的群体产生各种拉扯，也可能导致国人在文化情感、地缘政治上的分歧。国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖就透露，通讯及新闻部去年7月曾做过调查，发现86％的新加坡人认为政府应根据国家利益行事，避免在中美之间选边站。认为新加坡应该靠向中国和认为应该靠向美国的受访者则各占4％。虽然认为应该选边站的人占少数，仍反映意见分歧的存在。问题是，倘若被迫选边，会不会在比例上，也大致一分为二？显然，压力来时，如何避免出现新的断层线，是一大挑战。

俄乌战争对世界所产生的影响也是二战以来前所未见的。美欧与俄罗斯关系的决裂，加上中美的恶斗，使世界陷入碎片化的危境，全球化已出现逆流，多边贸易体系也岌岌可危。如总理所指出的，全球多个国家正将国内和国家安全视为首要考量因素，不再谈论贸易的互利共赢。全世界正在回到第一次世界大战和二战之间的情景，以保护主义为既定模式、贸易规则降为次要的考虑，这会给全球带来高昂的经济代价。在上个世纪大萧条年代，全球贸易也出现了大倒退。如果历史重演，对像新加坡这样的小型开放经济体，构成的严重威胁不言而喻。

虽然现在的情况和建国初期的艰难时世不同，但对国家生存的潜在威胁却是一样的，而要有效应对，所需的先决条件也是一样，那就是团结一致，同舟共济，迎难而上。不过在新的时代和社会背景下，这项工作知易行难。因为，长时间的安稳使人减少了危机感，人们也希求着更多元的声音。面对新的危境，国人能否不忘初心，团结进取，同心应战，为将来暂时牺牲当下的享乐，这是一大考验。无论如何，内部的团结在此时此刻尤其重要，因为我国政治正处于另一个重要节点，那就是政治领导层的新旧交替，而政治稳定和高素质的治理，又是应对危机不可或缺的因素。