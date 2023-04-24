社论：美中对抗须避免“自我实现预言”

美国近期再次强化对华施压，在科技脱钩、病毒溯源、金融投资、情报宣传各领域全面出击，加剧对立态势。无论是白宫、联邦政府、国会两院乃至民间舆论，对华敌意都有让人不安的上升之势。在中国反复强调的“核心利益”台湾问题上，华盛顿也丝毫没有放缓进逼步伐，日渐在国际社会形成台湾自主政治地位的强烈印象。鉴古知今，美中须避免让双边关系的对抗，滑向“自我实现预言”的地缘政治陷阱。

华盛顿的对华强硬姿态近日显得越来越高调频繁。美国国土安全部长马约卡斯4月21日在华盛顿智库外交关系协会，首次就国土安全状况发表演讲。他指中国与俄罗斯等威胁美国本土的安全，并形容中国的威胁“特别严峻”。美国联邦调查局逮捕了纽约两名华裔，指他们在曼哈顿唐人街运作一个中国“秘密警察站”，协助中国政府追踪和骚扰在美国的中国异议人士。拥有美国公民身份的两人在4月17日于纽约联邦法院面控。

彭博社报道，美国总统拜登有意在获得七国集团盟友支持后，签署限制对中国关键经济领域投资的政令。七国集团峰会将在5月19日于日本广岛举行，除了讨论对俄罗斯实施全方位经济制裁，也会探讨限制西方资金投资中国，范围涵盖半导体、人工智能和量子运算等能提升军力的关键融资和技术。舆论指出，禁令一旦落实，势必加速中西经济脱钩，进一步打击经济全球化。

美国财长耶伦4月20日说，拜登政府会不惜经济代价，捍卫美国国家安全利益免受中国威胁。虽然耶伦也强调，美国要与中国建立具有建设性和公平的经济关系，但美国的国家安全显然已经成为对华经济决策的首要考量。对华态度更为强硬的美国贸易代表戴琪同日透露，以美国为首的印太经济框架谈判，有望在今年取得成果。框架主要是弥补美国退出《跨太平洋伙伴关系协定》所导致的战略空白，同时通过联合亚太经济体排挤中国。

同白宫及联邦政府部门仍有所顾忌的做法对比，面对两年一度选举压力的美国国会众议院，在操作对华关系上就显得更为激进。众议院议长麦卡锡4月5日率领18名跨党派众议员，在美国加州里根总统图书馆会晤过境的台湾总统蔡英文，两人在会后还共同召开记者会。参加会晤蔡英文并在2月密访台湾的众议院中国问题特别委员会主席加拉格尔4月20日说，委员会模拟中国大陆入侵台湾的兵棋推演显示，美国有必要为台湾提供“全副武装”。台湾问题是北京反复强调不可逾越的红线，美国部分政客的冒进，让形势失控的风险不断加大。

不时在美国政坛冒起的“中国威胁论”，当下正成为政治主流与共识。美国皮尤研究中心4月12日公布的最新民调发现，有38%美国受访者认为中国是敌人，比去年同期上升13个百分点，为2021年以来新高；另有52%受访者视中国为竞争对手，比去年同期下降10个百分点。2月发生的中国高空气球进入美国领空事件，或许恶化了美国民众的对华观感。第一次大战爆发前夕，面对德国扩充海军，挑战英国霸主地位，英国舆论不断炒作“德国威胁论”，历史学界认为，这导致两国最终兵戎相见。美中须以史为鉴，避免误入类似陷阱。

美中关系日益紧张，或许是美国为阻吓中国在乌克兰战略大反攻前夕军援俄罗斯的外交手段，但影响却更为深远，使得美中关系更难修复。李显龙总理在国会辩论政府施政方针时提醒，美中博弈是新加坡面对的三大外部风暴之一。形势显示风暴还在蓄积能量持续升级。虽然绝大部分国人都意识到新加坡不能选边站，须以国家利益为先，可是一旦局势失控，情绪升温，外部宣传影响的拉扯，容易撕裂民意。须知，在严峻的冲突实际暴发前，信息战必然已悄然提前开打，这是现代国际冲突的定律。所以，保持团结，齐心应对未来挑战，是全体国人都要做好的心理准备。