社论：韩国外交动向引人关注

韩国总统尹锡悦4月26日与美国总统拜登举行首脑峰会。这是韩国总统时隔12年对美国进行国事访问。此行备受国际瞩目，对于了解韩国的外交新动向，以及观察美中博弈的进程，都有极大的参考价值。尹锡悦此前解决与日本的二战强征劳工问题，并于3月16日至17日访问日本，重启两国中断12年的首脑双边访问。与此同时，他对中国的立场出现重大改变，在4月19日公开形容台湾问题是“全球性问题”。

美韩关系自尹锡悦上台以来，出现长足的发展。一方面是朝鲜的核挑衅日益频密，不断通过试射各类导弹来恐吓美日韩联盟；另一方面是华盛顿加大力度，拉拢并施压韩国向美国的对华围堵战略靠拢。尹锡悦此行获得美国高规格接待，副总统哈里斯4月25日陪同他造访美国国家航空航天局戈达德航天中心。韩国总统办公室随后宣布，正式参与美国主导的载人月球探测“阿尔忒弥斯登月计划”。

今年是美韩签署《美韩共同防御条约》，确立军事同盟关系70周年。韩联社昨天报道，尹锡悦同拜登会谈后发表《华盛顿宣言》，加强“延伸威慑”，即美国为韩国提供核保护伞，应对朝鲜核讹诈。根据2月21日发布的一项民调，56%的韩国人支持美国在韩国部署核武器，71%的受访者支持韩国自行研发核武器。换言之，美国为韩国提供核保护伞，反而能避免韩国拥核；毕竟，朝鲜持续的核威胁，已经让半岛无核化目标寿终正寝。

除了军事上的紧密合作，韩国也在经济领域配合美国的对华脱钩战略。《金融时报》4月24日报道，白宫要求首尔敦促三星电子和SK海力士，勿在北京调查并禁止美国美光晶片公司在中国销售时取而代之。韩国的配合将进一步完善美国的对华科技封锁。此前，日本及荷兰已经同意，停止向中国出售部分最尖端的晶片制造设备。

尹锡悦在出访美国前重申，解决韩日的二战遗留问题，是效仿欧洲国家二战后的做法，不让历史仇恨妨碍未来发展。日韩关系因尹锡悦的大刀阔斧做法迅速改善，东京在3月邀请他访日，恢复中断12年的首脑双边访问；两国也重启了情报合作和经济交流，让美国在东亚构筑的三边军事同盟得到加强。

伴随着首尔在外交上向美国倾斜的是韩国对华姿态的强硬。在路透社4月19日发布对尹锡悦的专访里，他认为台海紧张局势是因为试图用武力改变现状造成，韩国和国际社会一道反对这种改变，矛头直指中国大陆。他更形容台海问题就如朝鲜半岛问题一样，不单纯是两岸问题，而是全球性问题。更罕见的是，在中国外交部发言人批评这个说法后，韩国外交部4月20日召见中国驻韩大使，抗议中国的严重外交失礼。

从区域安全角度说，尹锡悦改善韩日关系，加强韩美军事合作，有利于让美日韩三边军事同盟发挥阻吓朝鲜挑衅的作用，对于提高地区形势稳定有积极意义。与此同时，放在美中博弈升级的大背景下，美日韩军事同盟或许会让台海局势增添变数。对中国而言，周边地缘政治环境显然变得更为不友善。

韩国的外交转向，反映美中博弈的地缘政治影响越来越大，周边中小国家所面对的选边站压力显然越来越重。东南亚国家会如何看待韩国的外交抉择，因而是值得后续观察的重点。菲律宾近期与美国举行的“肩并肩”联合军演，昨天首次在与中国有主权争议的南中国海海域进行实弹射击，用“海马斯”精确火箭系统击沉一艘靶舰，项庄舞剑之意甚明。参与演习的还包括澳大利亚军人。