社论：美对华威慑完成布局

菲律宾新任总统小马可斯5月1日与美国总统拜登在白宫会晤，拜登向他保证，美国保卫菲律宾的承诺“坚如磐石”，保卫范围包括南中国海在内。虽然两人的会谈也涉及经济合作，但防务合作显然更引起国际关注。在白宫发布的联合声明中，美国承诺“在太平洋地区，包括在南中国海，如果菲律宾武装部队、公务船只或飞机受到武装攻击，美国将按1951年签署的《美菲共同防御条约》第四条款，启动共同防御承诺”。

捍卫位于南中国海岛礁主权，是小马可斯此行最主要的目的之一。中国海警船4月23日在阿云津礁（中国称仁爱礁）拦截菲律宾巡逻船，体积比菲律宾船大一倍有余的中国海警船突然切入菲巡逻船的航道，险些碰撞。这一幕被菲律宾海岸警卫队邀请随行的多家国际媒体记者拍摄公布，形成中国“以大欺小”的舆论印象。在事发的前一天，小马可斯刚在马尼拉接待中国外交部长秦刚，双方同意建立更多沟通渠道，缓和在南中国海的紧张局势。

小马可斯和拜登会晤时强调“对南中国海航行与飞行自由的坚定承诺”，也重申“维护台海和平稳定的重要性”，认为这是全球安全与繁荣不可或缺的要素。美菲新的军事合作将侧重于海陆空、太空和网络空间的协调。美国政府也将向菲律宾提供三架C-130运输机，并探讨派遣更多巡逻舰到菲律宾。两国刚在2月同意扩大2014年美菲《强化防务合作协议》，菲律宾多开放四个军事基地供美军使用，其中三个位于吕宋岛北部，正对巴士海峡，遥望台湾。这一协议使美国在菲律宾的基地增至九个。