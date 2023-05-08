正视“孤独流行病”社会威胁

美国政府医疗总监办公室5月2日公布了81页针对孤独危机的报告，宣布孤独在美国已成为“流行病”。报告指出，约一半美国人感到孤独。研究显示，缺乏社会联系的人，早逝风险比社会联系充分的人高出26%。缺乏社会联系还可能增加多种疾病风险，包括心脏病、中风、抑郁症、糖尿病等。虽然孤独这种流行病并无年龄限制，但年长者似乎更容易“感染”，对于类似新加坡这样少子化和即将成为超老龄化的社会而言，尤其必须重视且未雨绸缪。

人类是群居动物，16世纪英国玄学派诗人约翰·多恩的诗作《没有人是一座孤岛》，画龙点睛地陈述了这个现实和道理。然而，自工业革命开始的现代文明发展进程，对传统社会结构和价值体系的颠覆，让农村稳定的人际关系，开始随着人口大量集中到城市而松动；家庭和家族伦理关系也因而面对巨大的压力。城市里陌生人聚集而居的生活环境，容易让人陷入孤立无援的孤独感。这种现象，随着科技特别是流动互联网技术和智能手机的普及而越发显著。

孤独流行病并非仅限于行动不便、社交活动减少的年长者；智能手机恐怕起到推波助澜的作用。报告显示，近几十年来，美国民众越来越感到孤独，尤其是15岁到24岁的群体。2020年，美国民众平均每天与朋友线下见面20分钟，而在20年前这个数字为60分钟。所有年龄层人士都表示朋友少了，人际交流也变少了。报告引用一项研究结果指出，每天使用社交媒体两小时或更长时间的人，感到孤独的可能性，是每天使用社交媒体少于30分钟的人的两倍以上。