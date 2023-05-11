社论：亚细安共同体新愿景挑战艰巨

第42届亚细安峰会5月10日在印度尼西亚东努沙登加拉省的纳闽巴霍召开，峰会的重点之一，是为亚细安共同体制定2025年之后的愿景。当下的共同体愿景于2015年获得成员国采纳，这些年来为亚细安的团结发展指明了方向。展望未来，亚细安共同体的新愿景必须在既有的基础更上层楼。美中大国关系的质变，改变了国际地缘政治格局，自然也对本区域造成影响。亚细安的经济发展潜力举世看好，但随着国家安全担忧日益突出，亚细安共同体新愿景自然面临艰巨挑战。

自1967年成立以来，亚细安便一直致力于把东南亚拥有不同政体、文化、民族、语言、宗教信仰和经济发展程度的大小国家团结起来，建立求同存异的地缘政治共同体。经过多年的努力，亚细安已经发展为备受国际社会重视的区域组织。在经济上，亚细安对内积极促成自由贸易区的成立，对外则与世界主要经济体签订双边自由贸易协定。这为亚细安共同体的成熟，奠定重要的物质基础。有分析预测，亚细安有望在2030年于美国、中国和欧盟之后，成为全球第四大经济体。亚细安成员国年轻的人口和不断壮大的中产阶级，提供了庞大的生产和消费潜力。

然而，亚细安这些年也面对自身的挑战。目前最严峻的内部挑战，来自成员国缅甸持续动荡且濒临内战的乱局。尽管采取不干涉成员国内政的原则，亚细安还是与缅甸军政府达致五点共识，希望尽快结束暴力抗争。由于缅甸当局一直没有落实共识，亚细安唯有一方面暂停缅甸参与组织的所有正式活动，另一方面继续幕后沟通。印尼政治、法律与安全统筹部长马福德5月9日在峰会前警告，亚细安正处于十字路口，包括缅甸在内的危机，考验亚细安作为区域群体的力量，若没能应对危机，势必削弱亚细安的作用。

亚细安面临的最大外部挑战，莫过于美中大国博弈导致的新地缘政治格局。中国的崛起为亚细安带来诱人的经济机遇，也带来不小的战略挑战。中国在南中国海的主权主张和军事部署，引发了包括越南、菲律宾、马来西亚和印尼等亚细安成员国的安全担忧。由于亚细安并非军事同盟，成员国的国防安全，只能各自为政。菲律宾最近恢复并强化和美国的军事合作，显然就是为了应对中国在南中国海的强势作为。为威慑中国在台海单方面改变现状，美国更积极鼓励澳大利亚和日本等介入南中国海纠纷，让区域安全形势更加复杂。

在军事领域之外，美国主导的“印太经济框架”，也试图在经贸领域开展与中国的外交影响力竞争，争取区域国家特别是亚细安的认同。换言之，美中大国博弈对亚细安构成了重大的外交拉扯。亚细安集体乃至个别成员国传统上经济依赖中国，军事安全依赖美国的做法，越来越难以为继。这种外力的拉扯，对亚细安的内部团结构成不小的压力，个别成员国不同的经济和安全考量，导致亚细安在任何涉及美中关系的课题上越发难以达成共识。对于采纳共识决的亚细安而言，若无法克服这一挑战，难免会伤害组织的正常运作和国际信誉。

因此，新的国际形势对于亚细安规划2025年之后的共同体新愿景，无疑构成了艰巨的挑战。在经贸领域，亚细安所在的东南亚地区仍然充满机遇，越南在国际供应链重组过程中渔翁得利，伴随印尼迁都以及人口迁移而来的加里曼丹大开发，为亚细安成员国创造的商机，都预示着值得期待的乐观前景。与此同时，美中博弈的加剧，却让区域安全稳定笼罩在不确定的乌云里。俄乌战争的爆发，打破了欧洲数十年的和平。朝鲜半岛、台海乃至南中国海，都可能成为大国博弈的下一个爆发点。如何善用机遇且化解潜在危机，将决定亚细安共同体新愿景的成败。