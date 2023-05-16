期待泰国新政启动经济引擎

泰国下议院大选反对党阵营大幅领先，引发国际关注及各种解读。其中，前进党和为泰党预计联合即可取得500议席中的300个左右，议席领先但未过半的前进党党魁披塔已经向五个反对党发出共组政府的邀请。不过按照规定，首相人选必须获得上下议院总共750席的过半数，即376个议席支持，而上议院250席几乎都控制在军方背景人士手中，因此除非披塔能在下议院获得376个议席支持或更多，其他反对党派同意他出任首相，否则这位青年才俊已经信誓旦旦认为自己有把握的首相梦，仍在未定之天。

在2014年反军人执政起家的前进党和奉前首相达信家族为首的为泰党，基层根基雄厚，如果两党能很快达成组阁共识，有利于减少政局的纷扰。不过，军人在过去八年的政局中扮演重要角色，却在这次选举中溃败，能不能大度退场，放弃阻挠，接受人民的选择结果，也攸关今后的国家方向。毕竟在这次相当能反映民意的高投票率之下，军人背景的政党严重萎缩，显示不得人心，特别是年轻选民。相反，42岁的披塔是哈佛大学毕业生，形象清新，以改变政治为号召，深受年轻选民接受，前进党在曼谷横扫绝大多数议席，甚至在达信家乡也力压为泰党，反映民心思变。

值得注意的是，披塔在选举过程中，承诺支持那些因亵渎王室而入狱的人，甚至指出如果亵渎王室法律不改，泰国人民和王室之间的关系只会恶化。