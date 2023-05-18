培养阅读成为生活习惯

一项全球学生阅读能力调查显示，新加坡小学四年级学生居全球之首。不过，称“非常喜欢阅读”的本地小四学生比率降至51%，创10年来新低。这个调查结果让人喜忧参半，本地10岁孩子的阅读能力名列世界前茅，反映学校教导有方，也意味着许多家长都尽了责任。但让人担忧的是，从阅读中得到乐趣的孩子比率下降，或许代表了阅读仅是“应考能力”的另一种表现。如何让更多孩子甚至成人乐爱阅读，应当是全国共同努力的目标。

对于“非常喜欢阅读”孩童比率下降，教育部的解释是这属于全球现象，因为休闲娱乐的管道增多，特别是社交媒体的普及。阅读确实是打发时间的有效方式之一，但选择多了，面对的竞争自然就大。这是鼓励培养全民阅读习惯作为一种生活方式的主要挑战。这里所指的阅读，并非一般所谓的“轻阅读”，或者通过音频“有声书”的阅读，尽管这些也能带来情感的愉悦和知识的增加。有意义的阅读应当是能吸引人集中精力，心无旁骛地长时间投身其中。这在当代尤其关键。

当下流行的社媒，最大的商业动机就是让消费者流连忘返，尽量多花时间和精神于其中。短视频的流行特别表现出这一特点。这种互动方式最大的弊端，就是容易导致不耐烦的心态，只要内容超过几分钟，阅听者就会有刷新内容的冲动。如果从小就形成类似接触新信息的习惯，就会难以集中精神学习或掌握技能，毕竟熟能生巧，不长时间反复练习，就不能精进有成。这是为何必须从小就培养孩童阅读习惯的原因。