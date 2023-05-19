社论：新航重新翱翔蓝天

作为新加坡最具代表性的企业品牌之一，新航在经历了两年的严冬后，终于重新展翅高飞，并逐渐恢复它在疫前所拥有的世界最佳航空公司的荣光。

新航集团在5月16日发布的截至今年3月底的2022／23财年业绩，不仅转亏为盈，还取得创立76年来的最高年度净利21亿5700万元，扭转了2021／22财年的9亿6200万元净亏，结束连续三年的赤字。董事会建议在8月18日派发每股28分的免税年终股息，加上去年底已派发的每股10分中期股息，全年派息38分。

新航能在疫后迅速从谷底翻身，并取得如此亮眼的业绩，必然羡煞很多还在挣扎的航空公司。值得我们探讨的是当中的原因。最明显可见的是，新航抢占了各国在疫后开放边境和航空业复苏的先机。正当许多其他航空公司还在忙乱的时候，新航已迅速克服了必须及时补充员工的问题，机队也很快就能重新投入服务，因此能在一票难求，票价大幅飙升的情况下独占鳌头。

这并非偶然，而是严密筹划的结果。必须指出，新航并不是一家普通的航空公司，它是新加坡的一张名片，因此，有政府作为强有力的后盾。航空和交通业是我国经济的重要支柱，和其他产业如旅游业、服务业、物流业以及国际交通枢纽战略定位等的发展也息息相关，而受冠病疫情冲击最大的正是这些相关行业。因此，疫情期间政府接连出台航空业援助配套，以维护它们的核心能力，协助它们为复苏做好准备。

疫情前，新航集团在全球各地雇用超过2万7000名员工，虽然公司为应对危机不得不裁减部分员工，但也采取了为部分员工安排临时或其他过渡性工作的做法。这让公司能在疫后很快地把他们召回到原来的工作岗位，恢复原先的航线。

政府援助新航，除了直接帮助数以万计的新航员工及他们的家庭保住饭碗，也帮助本地与航空业相关的各个产业。这些领域的员工占总就业人数约5％。如果没有政府的大力支持，新航就很难独自应付这一史无前例的大危机。除了有政府作为后盾，新航也得到股东的全力支持，尤其是作为最大股东的淡马锡控股。这使新航能在最困难的时刻筹集到所需的巨额应急资金。因此也更能集中精神，在管控危机的同时，积极部署谋划疫后的发展大计。

如新航集团总裁吴俊鹏所指出的，集团能够取得创纪录的净利，绝非偶然的事。这归功于新航成功抢先提高客运能力，把握了航空旅行复苏的机会。集团早在2020年3月疫情初期，便承诺要率先把握复苏时的机遇，因此筹集最多的资金供渡过危机、延后飞机接收日程，以及尽可能保留最多员工，2022／23财年结束时也达成增聘3000名机舱人员的目标。

三年疫情让新航蒙受有史以来的重大亏损，但也从中吸取了许多宝贵的经验，相信经过这次火的洗礼，新航已更具韧性和危机应变能力。新航的客运能力在今年3月份已恢复到疫情前的79％，预期在2023／24现财年上半年，将达到疫情前的约83％。作为区域航空枢纽的樟宜机场，整体营运业绩同样正快速恢复。这个枢纽地位其实是新航能快速复苏的重要因素之一。

新航接下来的前景应是很乐观的。因为亚太现在是航空业增长快速的区域，新航客源也正在稳健增长，如印度就是一个极具潜力的新客源。此外，中国重新开放，免签证旅游应只是时间问题，因此，新航回到疫前的营运水平是指日可待的。当然，随着其他航空公司逐渐恢复元气，新航也将面对疫前那样的激烈竞争，没有懈怠的空间。