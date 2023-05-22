社论：中西对立格局进一步确立

广岛七国集团峰会采纳合力打击“经济胁迫”的新倡议，誓言要挫败把贸易和供应链“武器化”的企图，虽然没有正式点名，剑指中国的意图明显。从峰会邀请志同道合的国家和组织与会，特别是同样针对中国的“四方安全对话”场边峰会，探讨建立“可靠的”供应链，在经贸上孤立中国的用意昭然若揭。从北京对峰会的强烈反应观察，中国与西方世界的对立格局，在峰会后进一步确立，后冷战和平红利至此耗尽，世界进入新地缘政治时期。

由美国主导、日本策应的本轮西方世界大团聚，应对中国始终是核心主题。不论是在经贸上借“经济胁迫”的指控孤立中国、有意另组排除中国的供应链、在俄乌战争上继续施压北京，华盛顿导演的这场地缘政治大戏，正进入军事部署之后的第二幕。此前，美国以阻吓中国大陆单方面改变两岸现状为由，幕后撮合日本与韩国两大盟友捐弃前嫌，构筑三位一体军事合作体系，说服菲律宾开放更多军事基地给美军进驻，鼓励澳大利亚介入南中国海甚至台海事务，引导欧洲盟友包括北约关注台湾安全，对华军事部署基本完毕。

配合七国峰会打击“经济胁迫”的新倡议，场边的四方安全对话峰会具体同意，建立旨在减少依赖中国的可靠供应链，防止关键技术被转用在军事领域。美国之前已经成功说服盟友，联合对中国实施尖端半导体出口限制，并顺势突出台湾在高端晶片生产的重要作用，强化介入维持台海和平现状的必要性和正当性。这一发展，意味着中国大陆的统一大业乃至外交处境，正面临自改革开放以来最严峻的挑战。

一方面，中国“以市场换技术”的发展战略大体走到尽头，在“去风险”和打击“经济胁迫”的大旗下，各种技术和经济脱钩或会加速，中国要在产业链价值端提升的努力，势必遭遇更大的阻力。另一方面，台湾课题国际化的趋势越来越累积动能，不但日本、韩国都公开对台海和平表态，连欧盟甚至北约也开始介入。北京在同一时期于西安召开第一次中亚五国峰会，不无对冲广岛峰会巨大外交压力的目的。中国外交部坚决反对广岛峰会声明，反映北京意识到形势的严峻。

七国峰会新倡议让美中博弈的全球化后果，逐步出现未来轮廓。与一些观察家以为的逆全球化不同，新倡议所构想的未来图景，更多是以减少中国参与度的方式转变。全面的经贸脱钩，对西方世界的难度和代价太大，但在关键领域减少对中国的依赖，同时对中国获取西方先进技术设限，却是相对能够达成的目标。换言之，全球化不再是之前的“效益最大化”假设，而是换成“保障国家安全”为前提。

同时，乌克兰总统泽连斯基“突击式”亲自与会，乘机同多国领导人会晤，特别是在俄乌战争上不明确反对俄罗斯的印度总理莫迪首次会谈，表明广岛系列峰会也在为战争下半场的安排做筹备。尽管仍然避免使用“战争”一词，莫迪告诉泽连斯基他和印度将“竭尽所能”化解危机，值得玩味。除了协调西方国家的对俄立场，峰会更借此增加对华施压。美国在会上正式放行盟友为乌克兰提供F16战机，这有可能扭转俄乌在战场的实力对比。中国必须在乌克兰战略大反攻爆发前，检讨并平衡同俄罗斯以及西方的关系，以免一旦战场形势有变，导致自己陷入严重的国际孤立。

广岛峰会显示，中西对立的格局正在进一步确立，全球化的性质也发生了改变。在这新一轮战略大变局和经济合作前提更替的时代，全球供应链必然要发生重大调整，在国家安全为上的未来，参与其中的各大中小国都必须做出相当的调适，以缓和与日俱增的选边站压力。