社论：广结善缘拓展更多经济机遇

李显龙总理和哈莉玛总统最近分别出访非洲和中亚数国，显示政府要进一步加深与这两个地区各国的关系的意愿。虽然非洲和中亚对新加坡人而言还相对陌生，但也是有待开发的潜在市场。

通过总理访问，新加坡和南非签署了两项谅解备忘录，在人力资源发展和资讯通信业展开合作；我国和肯尼亚早前签署的《双边投资协定》则获得即时投入运作，两国针对《避免双重课税协定》遗留问题的商讨，也会在最短的时间内完成。

总统访问则促成新加坡和哈萨克斯坦签署两项协议和两项谅解备忘录，让30年来的邦交更上一层楼。哈萨克斯坦-新加坡企业服务和投资协议一旦生效，可让两国企业进军彼此的服务领域更为便利，投资者也将获得更好的保护。与此同时，我国也和乌兹别克斯坦签署四项备忘录，包括新加坡旅游局与乌兹别克斯坦文化和旅游部交换谅解备忘录，以探索旅游领域的合作。

在全球环境日益复杂和充满挑战的大背景下，经济韧性和多元化日益重要。上述访问说明政府除努力巩固现有的主要市场，也正在铆足全力开拓新市场，以加强新加坡供应链和经济的韧性，同时竭力维护世界贸易多边机制。

作为一个毫无天然资源的小型开放经济体，新加坡的生存之道，是力求和世界各地各国广结善缘，建立互惠互利的经贸关系。在当前风云诡谲并正在酝酿巨变的世局中，这一策略显得尤其重要。

在南非出席新加坡企业代表及南非商界代表的一个讨论会上，李总理就指出，当前全球环境动荡不安，各国面对许多地缘政治挑战，还有一些国家将国内政治及安全的考量置于双赢贸易之上，使多边贸易体系遭受冲击。在这样的背景下，我们的回应方式必须是继续深化彼此间的合作。不仅仅在各自的地区，也要在世界不同区域发展伙伴关系，寻找新的互利机会。

虽然我国缺乏天然资源，但在开拓与他国的关系上，却也并非毫无优势。反之，我国积累多年的人力资源开发、公共管理和善治经验，已经成为一项宝贵的资源和软实力。几十年前中国改革开放之初，就曾大力借助新加坡经验，而我国也毫不吝惜倾囊相授，培训了一批又一批被派来学习和考察的干部和高级官员。新加坡的城市管理、招商引资等做法，也很快的成为许多中国城市的借鉴对象。

对其他第三世界发展中国家如老挝、柬埔寨、东帝汶、卢旺达，我国同样也尽力为它们提供类似的协助，为这些国家的公务员提供培训，以提升它们的总体能力建设。新加坡这次和哈萨克斯坦签署的谅解备忘录之一，就是涉及能力建设的新哈政府中亚五国能力建设合作备忘录，它将在公共行政、民航、环境、城市发展和贸易谈判等领域的能力建设方面，为中亚五国联合推展试点项目，建立框架。

新哈之间七八年前就已开始有这方面的合作。2015年，李光耀公共政策学院创院学术事务副院长许荣达副教授，便被借调到哈国首都阿斯塔纳担任公共政策研究院院长至今，不仅对哈国的人才培育做出贡献，肯定也为两国的友谊奠下了很好的基础，有利深化两国以至其他中亚国家之间的互利合作。

回顾我们的崎岖建国路，其实也得到不少贵人相助，如今施与受身份的转换极具意义。总统在受访时就特别提到：独立时我们也是一无所有，没有能力和经验，也没有资源，还好得到了很多指引和帮助，荷兰籍经济学家温斯敏博士（Albert Winsemius）就是其中的一位。

中亚五国和许多非洲国家现在都处于经济改革起始阶段，如果治理得当，发展前景无限，我国和这些国家发展互惠互利的关系，具有一定的有利条件，必须善加利用。当然，由于国人对这些地方的政治、文化和人文较不熟悉，要到当地投资或做生意，仍须经历一个学习和适应的过程。