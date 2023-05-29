社论：期盼更多文化高净值人士

配合《联合早报》百年报庆，传统的年度书展提升为年度文学节暨城市阅读节。这一改变不仅是活动的形式与内容，更反映早报作为本地华社的核心成员，对自身文化使命和担当的体认。新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲，5月26日为节庆开幕致辞时说，不少高净值人士前来新加坡，但本地也应该有更多“文化高净值人士”，透露了文学节和阅读节的旨趣，也启发关于培养本地文化人才重要性的省思，特别是构建用华文思考、创作的文化生态圈。

年度书展活动曾是本地文化界的盛事，但时代的转变迫使它必须与时并进。一是智能手机的普及，改变人们的阅读习惯，纸本书因社媒导致的“浅阅读”盛行而面对挑战。二是华文作为社会用语的状态未见好转，更多华族家庭选择在家跟孩子用英语沟通，拥有坚实华文基础的社会人群规模萎缩，从中产生的文化精英人数自然每况愈下。三是书展所转达的文化意涵毕竟是被动的，不如主动地鼓励阅读来得积极进取。配合百年报庆催生文学节暨城市阅读节，反映早报推动本地华文文化事业的一贯承担。

阅读之所以是必须的，不光只是为了传承发扬华族文化而已，在人类文明进入人工智能时代，这一生活习惯的重要性只会愈加突出。当下人工智能的颠覆性，表现在基于大数据快速对问题提供可能答案的能力，因此而取代众多工作性质相对简单重复的岗位。具备条件不被人工智能取代的工作，越来越集中在两大类——必须与他人亲自沟通协调，以及能原创发明新产品（概念或实物）。后者依赖独立思考的能力，而对语言的掌握程度，决定了这一能力的高低——词汇量越丰富，才能从事越复杂的思辨。

对语言的掌握，除了靠长期的深度阅读来累积，别无捷径。所以，通过文学节暨城市阅读节来鼓励更多国人养成阅读习惯，无疑契合新时代的需要。同时，“文化高净值人士”这一概念的提出，也有助于国人探索国家未来发展的方向。新加坡国小民寡，必须仰赖国际市场与外来人才和投资。近来关于高净值人士青睐新加坡的讨论热烈，反映国际枢纽地位的吸引力。然而，经济上的高净值人士只是一个面向，另一个非物质的面向，则在于吸引外来和培养本地的文化高净值人士，以提升新加坡今后的国际竞争力。

当局一再强调，吸纳新移民成为公民所依据的条件众多，并非只看个人财富。同理，有高度原创力的外来文化高净值人士，如文学大师、思想家、学术巨匠、各种音乐、舞蹈、戏剧、影视等文艺领域的翘楚，或许只会把新加坡当做宜居地，未必能产出反映或代表本地人喜怒哀乐和价值理念的作品。唯有被这块土地滋养出来的本土文化高净值人士，才更符合期待。来自大中华和南亚两大古老文明的新移民，不断为新加坡提供经济和文化养分，新加坡的双语双文化教育政策，因而须善用天时地利人和。

新加坡要在中西对立的新时代保持国际竞争力，除了继续强化国际枢纽地位吸引高净值人士，更应该吸引文化高净值人士。良禽择木而栖，要吸引更多优秀的文化精英前来，首先就必须努力经营构建活泼的本土文化生态圈。从早报乃至华社的立场思考，从小学到大学的教育体系，自然必须强化华文母语教育，让更多潜在人才脱颖而出。各宗乡社团、商业、文化甚至宗教组织，也须参与其中，让新加坡成为世界华文文化圈的重要节点。

《联合早报》百年报庆只是一个年度活动，但早报文学节暨城市阅读节却是攸关国家前途，历久弥新的长期事业。新加坡华文文化界自1980年代的20年间，曾经展现享誉国际的活力与雄心。或许简单恢复当年盛况已不符实际，但通过对“文化高净值人士”概念的探索，或许能在这崭新的时代，结出不一样的文化硕果。希望这一想象，能推动社会各界共襄盛举。