社论：维护民选总统制度的韧性

哈莉玛总统的六年任期即将在今年9月13日结束。她星期一（5月29日）在脸书发文说，经过非常慎重的考虑后决定不寻求连任。这项宣布为新一届总统选举拉开序幕。坊间纷纷猜测总统选举的日期以及可能的候选人。

新一届总统选举与2017年有所不同。当年，民选总统制度首次推行保留选举机制，总统职位保留给马来族。保留选举机制是为了确保少数种族都有机会当选总统，以加强多元种族社会的凝聚力。在机制下，当某一种族在五个总统任期内都缺席，下一届总统选举将保留给该族候选人。

民选总统制度对参选人资格，有严格的要求。参选人必须在公共服务部门或私人企业担任最高职位至少三年；来自私企的参选者，掌管的公司股东权益必须至少5亿元，而且在任职的期间，公司必须有税后盈利。

在2017年的总统选举，保留选举机制缩小了潜在参选者的人数。哈莉玛在没有竞争对手的情况下，当选第八任总统。她也是新加坡首位女总统。在她担任总统期间，适逢冠病肆虐。她迅速批准政府动用国家储备金抗疫的请求，与政府有良性的互动，体现了当初设计民选总统制所要发挥的角色。

来届的总统选举，开放给各族的候选人，符合参选资格的人数也相对多。主管公共服务的教育部长陈振声本月上旬以书面答复国会询问时指出，目前约有50个公共服务职位可能符合参选资格。在私企方面，超过1200家企业的股东权益达到5亿元或以上。不过，他说，选举局并没有收集符合参选资格的具体人数。

无论如何，由于来届的总统选举没有保留给特定的种族，相信选情会较热烈。回顾2011年的总统选举，当时出现了四角战，最终陈庆炎博士赢得35.2%的票数，以0.34个百分点的微差领先陈清木，当选第七任总统。

民选总统是我国独特的政治体制。总统不仅是团结国民的象征，也具有监管权可监督国家储备金的使用以及重要公共职位的委任。这个制度的设计，是为了避免挥霍无度及贪污的政府剽窃国家储备金，以及靠裙带关系当上公共服务的主管。

民选总统与政府一样，都是受到选民的委托；前者扮演监督的功能，后者制定及推行政策。这两者之间存在一定的张力，但政府才是受选民委托治理国家的主体，民选总统的职责有清楚的界定，并非另一个权力中心。虽然相互制衡是民主政治的真谛，宪法对民选总统角色的规范，理应不会轻易导致宪政危机。

民选总统制度自1991年推行以来，政府多次检讨它的运行，国会也多次修订宪法，以厘清民选总统的权限。最近的一次是在2016年，政府委任大法官梅达顺为首的宪法委员会，对民选总统制度作出多项建议，包括上述保留选举机制，以及扩大总统理事会的阵容。

在2017年，政府在回应宪法委员会的报告时重申，民选总统制度是可行的。它也肯定了总统选举的意义，因为通过选民选出的总统，将具有道德权威与合法性，能更好地履行监督的功能。

国家储备是我国的战略资产，良好的治理是新加坡生存的根基。因此，民选总统制度的韧性，至关重要。这有赖于有识之士挺身而出，确保我国的长治久安。另一方面，选民应该理解民选总统超越政治党派的角色，选贤与能，才可确保民选总统制度日趋完善。