社论：土耳其总统大选启示

土耳其总统选举尘埃落定，面对在野阵营激烈竞争的总统埃尔多安，在第二轮投票中以200多万张多数票打败对手，成功连任，继续自2003年以总理身份掌权，2014年修宪后改任总统至今的20年执政。选前各种迹象均对他不利，以西方自由派主流媒体为主的国际舆论，也预测甚至期待埃尔多安败选下台，所以5月28日的选举结果令外界大跌眼镜，也大失所望。埃尔多安的胜出，不但反映他圆熟的政治手腕，也凸显了民主政体当下所面对的挑战。

长期执政的埃尔多安在西方媒体眼中，是典型的政治强人甚至专制领导人。虽然属于北约成员国，埃尔多安治下的土耳其却在外交上拒绝同西方世界亦步亦趋，在诸如对俄罗斯制裁、干涉叙利亚内战、接受瑞典加入北约等课题上公开唱反调。他在国内也控制主流舆论，打压异议分子，甚至抓捕有影响力的在野政治人物。尽管反对派批评本次总统选举有不公现象，但国际观察家基本同意，选举没有重大舞弊，结果反映土耳其真实民意。

全球通货膨胀构成本次土耳其总统选举的大背景，土耳其通胀率在去年10月超过85%，4月第一轮总统选举投票前回落到43.68%，民怨极大。埃尔多安不顾央行和财经官员建议，竟然反其道而行，通过降息来鼓励投资和出口，而不是加息来抑制通胀，促使货币里拉在两年内贬值超过50%。2月初土耳其和叙利亚发生的大地震，导致超过5万人死亡，600万人无家可归。许多倒塌的“豆腐渣”楼房，揭露严重的官商勾结，使得民怨进一步沸腾。

民众的不满促使在野阵营看到变天的机会，众多反对党迅速整合，共同推出一名候选人挑战埃尔多安。被媒体形容为“土耳其甘地”的克勒奇达尔奥卢，在选前的多次民调持续领先，并在第一轮投票时获得44.89%得票率，埃尔多安没能赢得过半选票，迫使选举进入第二轮。克勒奇达尔奥卢在第二轮赢得47.9%选票，落后埃尔多安的52.1%，虽然他形容这是土耳其“多年来最不公平的选举”，却没有挑战选举结果。

多数分析认为，埃尔多安的胜出，主要是他成功操作民族主义情绪和宗教信仰课题，抨击对手是西方价值观代理人，要引入欧美极端的多元主义和性别政治，同情库尔德族分离主义运动，颠覆土耳其的传统价值观和伊斯兰文化。投票结果显示，城市选民更多不满埃尔多安的专制作风，但乡区选民则担心西方自由主义价值腐蚀宗教信仰，希望埃尔多安能维系国家统一，保护传统价值和信仰。

简言之，若从改善经济状况和民众生活的理性主义投票，埃尔多安理应败选。但是结果表明，涉及选民强烈情绪的身份认同政治，显然发挥更大的动员作用。这一现象，无疑具有时代普遍性。在社会精英同普罗大众认知上日益南辕北辙之际，对精英和体制缺乏基本信任感的大众，越来越青睐所谓体制外的政治强人。埃尔多安能够成功以反制军事政变为由，在2016年乘机清洗在土耳其政治里扮演中流砥柱角色的军队，凭借的正是这股沛然莫之能御的民粹主义力量。

这种民粹主义现象，2016年在美国也因为政治素人特朗普成功当选总统，而向世人展现了四年。尽管在2020年败选，特朗普如今似乎有东山再起之势，很可能在共和党党内初选再次拔得头筹，在2024年再一次竞逐大位。虽然民粹主义在主流媒体与传统精英阶层眼里是贬义词，但借助它崛起的强人此起彼伏，显示很多民主政体已经出现社会集体共识崩解，政治互信流失。如何应对这一挑战，或是民主世界当下最大的课题。