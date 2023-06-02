社论：统筹管理提升小贩中心卫生水平

国家环境局和新加坡食品局从6月1日起加强执法行动，更严厉处分用餐后不归还餐具和托盘的食客。执法人员将在小贩中心、咖啡店和食阁记下不归还托盘和餐具的食客个人资料。初犯者不再只是面对口头提醒，而会接到书面警告，重犯者则会被罚款或控上法庭。此举又再引发人们对小贩中心等食肆卫生管理问题的讨论。

《联合早报》5月28日的专题报道揭示，全国目前的118座小贩中心和巴刹，虽然摊位租约是由环境局及它所委任的经营者负责管理，但清洁工作并不由环境局直接负责。

其中80座小贩中心是建屋发展局拥有，由个别小贩中心的商联会负责聘用清洁公司来清理桌面，相关的市镇理事会则负责公共区域如厕所、走廊和用餐区的清洁工作。其余小贩中心的清洁合同，则是结合桌面和公共区域的清洁服务，由环境局或它指定的经营者负责外包给承包商。

这似乎是小贩中心无法一致提高清洁卫生水平的关键因素。全国商联总会会长杨向明受访时就指出，个别小贩中心商联会并不是专业的行政人员，没那么擅长管理合同，在执行上可能比较逊色。商联总会也曾和环境局讨论，是否能由当局接管所有小贩中心的清洁合同，但环境局暂时没有这个打算。

这番话透露了目前小贩中心清洁卫生管理上存在的一些短板。商联总会坦承一些商联会缺乏管理能力，这是可以理解的，毕竟他们并非专业或全职的管理人。商联总会建议由当局统一管理所有小贩中心的清洁合同，反映不少人的看法，早报读者多次在交流站提出过同样的建议。当局从善如流，针对公众不满食肆卫生加强执法，对民间统一管理小贩中心清洁合同的建议，或许也该审慎考虑。

环境局和食品局从2021年9月1日起，在小贩中心推行强制食客归还托盘和餐具的规定，并从2022年1月1日开始在咖啡店和食阁执行这项规定。此举基本上是成功的，据当局的调查，有超过九成的食客都会这么做。照理说，各处小贩中心和其他食肆的清洁卫生应该明显提升才对，但事实并非如此。尤其是在一些食客比较多的中心，虽然少了食客留下的餐具，但桌面却往往留下污渍，没有清洁工处理，后来的食客就只能掏出湿纸巾自己来擦拭。这不免引起舆论的质疑，既然大家已依法配合，为什么卫生情况还是无法改善？

问题显然是出在清洁承包商身上。因此，加紧执法和惩罚少数违法食客，充其量只能解决一半的问题，另一半必须通过加强对清洁承包商的监督解决。但在目前没有统一管理标准的情况下，这是有困难的。

必须说分散管理方式不是毫无是处，它的优点在于各个小贩中心能依据实际情况，如人流量，营业时间等定价（清洁费），通过招标方式把清洁工作外包给承包商。但价低者得标的市场规律，意味着一些承包商为了压低成本而偷工减料的情况，就在所难免了。

要纠正这一缺点，就必须采取所谓“优包”（best sourcing）的做法。但不是每个小贩中心的商联会都具备必要的能力和资源，去确保承包商履行合同规定的任务和达到要求的标准。商联会由摊贩组成，他们天天忙着自己的生意，也难有余力监督承包商。这方面的短板应如何补上，需要当局深入思考，也必须尽快给出对策，这是公众所殷切期待的。