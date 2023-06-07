社论：马场历史终结优化土地使用

坐落在克兰芝的赛马场，将在2024年10月5日举行最后一场赛事后关闸熄灯，为本地超过180年历史的赛马活动画上句号。这个占地约120公顷或相当于200个足球场大小的地段，将在2027年归还给政府，充作住宅及休闲用。

新加坡赛马场见证了我国从殖民地到建国的历史。1842年，苏格兰商人里德和一群赛马爱好者设立新加坡体育俱乐部，在花拉公园建设跑马场。隔年2月，俱乐部举行首场赛马，庆祝莱佛士登陆新加坡24周年。

1933年，新加坡赛马公会为了扩大场地，将马场搬到武吉知马。日治时期，马场改作医院用途。1990年代，武吉知马的马场已经成为黄金地段，政府计划兴建住宅。1999年，马场迁至克兰芝，于2000年3月正式开幕。2020年4月冠病疫情期间，马场改建为社区康复中心。、

马场从花拉公园搬迁到武吉知马，是为了满足更多赌马者的需求。但是随着2010年本地赌场运营后，克兰芝赛马场的盛况已不复当年。冠病疫情期间的人流限制，更是压在克兰芝赛马场的最后一根稻草。马场的存在，已经赶不上时代的需求。

克兰芝马场观众席能容纳3万人。但根据马会提供的数据，到场观看赛马的人数从2010年的每个赛马日平均1万1000人，下降至2019年冠病暴发前的约6000人，而在2022年4月冠病疫情结束重新开放后，单日到场者进一步锐减至约2600人。

另一方面，马会的年投注额也从2010年的约21亿元降至目前的约11亿元；本地和海外赛马投注额占新加坡博彩公司总投注额的8%。因此，马场关闭不会对政府财政造成太大的影响。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮星期一（6月5日）在记者会上指出，赛马活动在本地已经没有那么受欢迎，到马场观看赛马的人数逐年下降，因此有必要重新审视马场地段的用途。

她说，土地需求不断增加，政府定期检讨土地使用计划，优化有关资源，以满足国人的需要。她强调，除了为这一代人规划之外，也要为下一代人打算。

英兰妮举例说，政府早前已经征用了数个高尔夫球场，包括吉宝俱乐部和裕廊乡村俱乐部。

我国土地有限，随着人口的增加，高效率的土地规划至关重要。殖民地时期遗留下来的一些建筑及消闲设施，占地甚多，而且不少地段已从过去的荒芜之地变成黄金地段。政府因时制宜，重新审视经济或社会回报低的建筑或地段，有助于加强土地使用的效率。

克兰芝赛马场位于较偏僻的兀兰区，设施相对上没有那么完善。政府收回马场地段重新发展，可为兀兰区注入活力。马场及周边地段将是新加坡北部地区发展规划的一部分，涵盖兀兰关卡重新发展工程、兀兰市镇翻新工程，以及林厝港的高科技农业食品区规划。

房地产分析师估计，克兰芝赛马场若全部用于住宅用途，可兴建2万至3万个住宅单位。这将使兀兰成为新加坡最大的市镇。

财政部与国家发展部在联合文告中指出，政府收回克兰芝赛马场将能让当局以全方位的总体规划方式，发展该土地与周边地段，以更好地满足未来土地使用的需要。

这意味着该地段的发展，可能还需要一段时间。即便如此，它为优化土地使用提供更大的发挥空间，并可缓解年轻一代对土地不足与住房供应的焦虑。

新加坡赛马场的历史长达180多年，是国人尤其是年长一代的共同记忆。政府关闭马场的决定，难免会使到一些人感到错愕与惋惜。此时此刻，那些长期在马场付出汗水的工作人员，包括练马师与骑师，肯定受到很大的心理压力与不舍。马会誓言，将确保马会的历史有体面地终结，让国人及全世界对新加坡赛马场留下永恒美好的印象。

面对赌场的竞争，马场的关闭只是时间的问题。放眼未来，马会腾出克兰芝地段，将使北部地区的长期发展更为精彩。