社论：开拓数码经济新腹地

副总理兼财政部长黄循财6月6日在新加坡亚洲科技会展峰会发表主旨演讲，探讨如何实现能为各国推动可持续增长和繁荣的数码经济。副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰同日在峰会上宣布，新加坡推出升级版的国家量子安全网络。两名副总理参加科技峰会并发表讲话，反映政府对数码科技的重视，以及这个新增长领域对于新加坡未来发展的重要性。新加坡独立后以国际市场为经济腹地，克服小国生存空间不足的局限；数码经济或许也能发挥类似作用。

黄循财指出，为打击诈骗和网络袭击，减缓个人、业界和基础设施层面的风险，让民众感到安全，维持对数码世界的信心，至关重要。他建议，在资料保护标准上，应该朝取得某种共同认识的方向努力。如果从经济新腹地这一视角出发，新加坡或许能够在这方面扮演更积极的角色，协助建立全球统一标准，让消费者安心使用数码科技做跨境交易，在虚拟世界抵消逆全球化趋势。

数码经济作为新腹地存在庞大潜能，它一方面正日益成为后疫情时代，各国经济增长的新动力来源；另一方面又能够超越地缘政治的局限，特别是对新加坡等小国而言，更是相对公平的经济竞争场域。新加坡在这方面已经在争取先发优势，先与智利和新西兰签订《数码经济伙伴关系协定》，并获得中国和韩国要求加入的申请；在双边领域，又分别和澳大利亚、英国以及韩国签订数码经济协定。

机遇必然伴随着风险，在数码经济领域尤其如此。在推进数码经济发展的同时，新加坡也必须加强对风险的管控。王瑞杰同日在峰会上宣布，新加坡推出升级版的国家量子安全网络。这是东南亚首个量子安全网络基础设施，旨在帮助企业借力量子安全科技发展，进一步加强关键基础设施的防护，抵御日益复杂的网络安全威胁。

新加坡人遭遇网络诈骗的案例激增，凸显数码经济严峻挑战的另一面。若任其肆虐，必然打击公众的信心，妨碍数码经济的发展。所以，当局必须双管齐下，在严厉执法打击诈骗团伙之际，强化安全性。除了消费者个人的网络安全，企业乃至国家的关键基础设施更必须得到更好的保护。数码经济所带来的高度便利，同时让经济甚至社会生活也变得更为脆弱。一旦遭黑客袭击得手，后果势必非常严重。因此，强化数码安全，是推进数码经济必要的配合手段。

美中大国博弈以及中西对立格局加剧，对全球经济分工和国际供应链的冲击，影响恐怕会持续一段时间。对于依赖国际自由贸易的新加坡而言，是攸关国运的大事。这一逆全球化趋势，短期内相信很难改变。于是，新加坡必须另辟蹊径，在新的地缘政治格局里，通过开创新价值，谋求生路。作为新兴领域，数码经济本质上足以突破地缘政治博弈的制约，鼓励各国营造新的共赢局面。新加坡积极推动数码经济，无疑是应天顺势之举。

自独立以来，新加坡便一直为国家的生存发展不懈奋斗，尽管一再克服重重挑战，却始终无法改变小国寡民的先天不足。二战后建立的基于国际法的新秩序，加上冷战后全球经济大分工的形势，让新加坡得以在相对稳定的环境里成长。如今的国际大环境又面临新的变化，而且与之前相比，挑战不比机遇来得小。数码科技时代的到来，向新加坡提出新的时代挑战。如果能善用伴随而来的机遇，新加坡或许有望借助数码经济，进一步强化本身的韧性，在今后更加不确定的外部环境中，继续夯实国家长治久安和繁荣的基础。