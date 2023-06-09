社论：建设净零城市的挑战和机遇

气候变化课题和新加坡的生存与发展息息相关。作为一个城市国家，我们所面对的挑战也非常特殊和艰巨。客观环境的制约，注定我们必须殚精竭虑，想方设法突破天然的局限。水资源的开发就是一个很好的例子。

面对越来越严峻的气候变化问题，我们别无选择，只能发挥最大的韧性和运用智慧谋求各种对策。作为一个完全没有腹地的城市，新加坡要克服各种气候变化问题的挑战，显得格外艰巨，如果考虑到我们还是一个将面对海平面上升威胁的小岛，挑战性就更大。因此，如果要达到在2050年实现零排放的目标，非全力以赴不可。

作为一座城市，新加坡和其他世界城市一样，在应对气候变化上扮演关键性的角色，这是因为在全球的碳排放中，城市的排放量占了70%。人为的建筑环境则是碳排放增加的主因。随着都市化步伐的继续，联合国估计，到了2050年，每三个人中就会有两人居住在都市。换言之，城市的占地面积将持续扩大，碳排放量也会与之俱增。

因此，国家发展部长李智陞日前在淡马锡主办的生态繁荣周研讨会上指出，要达致全球在本世纪中零排放，并把地球暖化限制在1.5摄氏度，就非从建设净零城市入手不可。毫无疑问，要做到净零，对任何一座城市都是极大的挑战。新加坡以此为目标，可谓豪气干云，但政府显然已成竹在胸。

李智陞强调，成为净零城市的关键在能源绿化。确实一语中的。在所有人类居住环境中，城市的能源消耗最大。传统上发电主要靠化石燃料，要减碳甚至达到零排放，就非得转向绿色能源不可。我国的发电能源在很大程度上已转向采用天然气、太阳能、区域电网供电，并计划未来技术成熟时大量采用氢能。

除了能源这一重要的环节，政府也早在可持续发展方面下功夫。比如，裕廊湖区作为市中心以外最大的混合用途商业区，将被打造为可持续发展的未来城市典范，也可用于测试城市可持续方案。永续与环境发展部长傅海燕为生态繁荣周主持开幕仪式时，提到新加坡三管齐下的策略，即加速创新和采纳低碳科技、为气候行动投入资金，以及促进国际合作。

作为一座城市，新加坡应对气候变化的挑战既有特殊性，也有普遍性，因为世界各地的城市都面对同样的挑战，都必须寻求适当对策，新加坡的经验、做法和已取得的成果，因此对其他起步较慢的城市会有很大的参考或借鉴价值。我们可以做的包括分享经验、提供培训等。

绿色转型也需要很大的资金。新加坡作为金融中心可以扮演举足轻重的角色，与此同时，我们也可以通过绿色转型融资推动低碳经济发展。据估计，全球向低碳经济转型，估计每年须耗资4万亿（约5万3840亿新元）至6万亿美元，单是亚洲每年就需3万亿美元。无论是开发低碳技术、支持新的可持续项目，或是把各领域现有的基础设施绿化，都需要资金。

换言之，气候变化既是挑战，也有机遇，就像开发新生水所得到的结果一样。在世界朝努力减碳的目标迈进之际，绿色经济未来的发展极具潜力，我国必须抓住这个新的发展机遇，既可从中获益，也可通过提供技术和能力建设援助，在可持续发展的道路上，尽能力支持发展中国家。