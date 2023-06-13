社论：警惕厄尔尼诺现象的到来

国际和本区域国家最近两个月来都对厄尔尼诺现象（El Nino）卷土重来表达关注，如世界气象组织日前警告，在接下来的五年里，厄尔尼诺现象和持续温室气体排放将把全球气温推向新高，这个可能性高达98%。联合国粮农组织和联合国世界粮食计划署上个月底也联合发布报告，提出厄尔尼诺气候现象迫在眉睫。美国国家海洋和大气管理局（NOAA）的气候预测中心则在6月8日发表声明说，厄尔尼诺已经出现，它会造成一系列影响，例如增加世界某些地区发生强降雨和干旱的风险。新加坡和印度尼西亚气象局都同样预测，厄尔尼诺现象出现的可能性高达八成。

干旱天气容易引发林火而导致严重跨境烟霾问题，如加拿大日前发生林火，烟霾笼罩美国多个城市，有1亿多人接到空气污染警报。纽约市6月7日笼罩在“橙色雾霾”中，空气中的悬浮颗粒PM2.5浓度高达每立方米106微克，成为当天全世界空气质量最差的城市。

跨境烟霾也可能再次威胁本区域国家，新加坡气象署上周发出的文告指出，今年出现厄尔尼诺现象和印度洋双极现象（Indian Ocean Dipole）可能在接下来一两个月进入正极阶段。这两个因素可能导致今年6月至10月的天气变得干燥和炎热，更易引起泥炭地火和林火发生，跨境烟霾风险跟着提高。不过，印尼海洋与投资统筹部长卢胡特说，烟霾已经“不再是问题”，印尼已做好应对的准备。他于6月6日在新加坡出席第九届生态繁荣周活动上对记者说，自2016年以来，烟霾问题已经减缓许多，因为印尼做了充分的准备，包括利用“天气改造科技”预先催雨，以便在发生火灾时有足够的储水灭火。林火的问题困扰印尼多年，防止林火的关键在于政治上的决心。总统佐科过去几年不断努力从立法和执法上解决地方上的问题，的确让人看到效果。

上一次的厄尔尼诺现象发生于2016年，这次各种危机信号已经出现，本区域国家都严阵以待。马来西亚近期多个地区处于一级热浪警报，即至少连续三天最高温达35至37摄氏度。柔佛的养鸡业、吉兰丹的稻米产量都受影响。泰国农业也有类似问题，越南北部清化省水力发电站和燃煤发电机经常发生故障，导致供电量减少，越南多地可能在高温季节面临缺电。印尼政府则建议农民开始投资购买更多抗旱种子，必要时增加进口大米等。

在粮食安全方面，重新思考和重塑新加坡的粮食生产是我国应对气候变化的现行策略，我国的目标是在2030年让本地生产的农产品能满足国人三成的营养需求。

新加坡一方面启动政府跨部门烟霾行动小组，制定措施应对可能随时到来的跨境烟霾风险。另一方面，气象署吁请公众准备好足够的N95口罩和确保空气净化器运作良好。与此同时，永续发展与环境部正在拟定“热应激（heat stress）咨询框架”，列明人们如何根据天气预测，规划活动、采取必要防护措施，以及决定在户外活动时的合适穿着。其中详情有待公布，在这个框架下，对于那些户外工作，如在工地、道路、公园工作的劳工，甚至送外卖，整身穿着密实制服的交警，应该规定雇主或当局照顾他们曝晒中暑的防护需求。此外，家中没有冷气机的下层家庭情况也应受到关注。

面对高温气候，各国有个别的应对之策，但在区域跨境问题上，亚细安的集体努力才是最重要的。作为《亚细安跨国界烟雾污染协定》的主席国，新加坡有必要加速推动亚细安各国的合作，制定新的亚细安泥炭地管理系统和亚细安投资框架等，以提高各国粮食安全，确保区域各国能够更灵活、更有机制地应付今天和未来的气候挑战。