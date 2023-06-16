社论：加速解决新柔关卡拥堵问题

随着冠病疫情后旅游复苏，新加坡和柔佛之间的关卡拥堵问题日益凸显。现在，每逢长周末就会出现严重堵塞现象，有时过关要等上四五个小时。

据统计，6月初的卫塞节长周末四天的时间里，兀兰和大士两处关卡的出入境人次达到150万，单在6月1日就有近25万人次出境，是自去年边境重开以来单日最高纪录。一些民众也在社交媒体申诉，耗时五至七个小时通关。

疫后关卡恢复拥堵，除了往常边境往来活动回复正常，以及所谓的报复性旅游现象出现，相信也与新元兑令吉的兑换率近期不断走强，有很大的关系。许多新加坡人都觉得到新山等地区消费更加划算，因此每逢周末就形成出境热潮。尽管新马双方都连续采取了一些缓解措施，但似乎都无济于事。

关卡拥堵现象虽然由来已久，但情况恶化，说明有加速寻求更有效解决方案的迫切需要。拥堵不仅存在发生意外的隐患，也不利于促进新马两地的经贸发展。新柔边境繁忙，显示两地民众往来频密，这是好事，但拥堵却成了拦路虎。因此，两地政府都在各尽所能，出台应对措施。

新加坡方面，移民与关卡局最新出台的措施，是引进自助通关机。自今年3月起，当局便逐步在火车关卡安装自助通关机。相较于须45秒完成通关的人工柜台，新自助通关机仅须24秒，旅客能更快捷通关。火车关卡每天处理31趟抵境和离境的火车，平均通关人数近1万人。

据《联合早报》报道，柔佛当局也非常关注关卡的拥堵问题。去年3月上任的州务大臣翁哈菲兹指出，至今已巡视新山与振林山关卡达74次，单在今年5月就有13次，次数之频密远超历任大臣。民众认为，翁哈菲兹频密巡视确实有助改善两个关卡的通关情况，但人力资源配置困难，以及交通和人流量与日俱增是严峻的挑战，并非只靠州务大臣政治意愿就能解决。

不过，州务大臣频密巡视，显示他把改善和解决关卡严重拥堵的长期问题视为当务之急。这种强烈的政治意愿，是解决问题有利的先决条件。坦率地说，新马陆路关卡问题之所以旷日持久，和马国的政治大环境有很大的关系。马国政府的更迭，政情的改变，已不只一次使一些双方原本已达成共识的方案胎死腹中或半途而废。人们最耳熟能详的就是新马高铁项目被取消。

现在柔方表现积极意愿，实有利双方在不影响边境安全的前提下，更快达致和落实新的解决方案。如马方就有官员建议，仿效建设中的新柔地铁将采用的“一地两检”制，即乘客出发时可一次过办理出发地出境和目的地入境手续，下车后无须再通关。新方也指出，若马方正式提出，会在不影响边境安全的前提下研究处理。

随着人流量不断增加，解决新柔关卡拥堵问题，短期来说，可以借助各种能省时省力的新科技，如车内乘客自动通关系统等；长期来说，则仍须从扩充基础设施着手，包括扩建关卡、增加新通道，如正在兴建中并定于2026年底通车的新柔地铁等。

6月14日，新马两国的贸工部长在吉隆坡举行首次“常年部长对话会”后，宣布成立新的工作小组，以探讨促进跨境商业贸易，以及一个旨在帮助出口商向可持续发展转型的能力发展计划。这说明两国要进一步推进双边合作与经贸联系。由此展望未来，加速打通两地陆路关卡的任督二脉，就显得更加重要。