社论：新美合作关系稳健发展

新加坡和美国双边关系进一步延伸到网络安全、气候变化和太空方面的合作，有利于我国经济空间的持续扩展，也有利于满足本区域在应对气候变化上的技术需要。

外交部长维文医生和美国国务卿布林肯上周五在华盛顿的联合记者会上，宣布更新2021年8月两国建立的气候伙伴关系，加强五个重点领域的合作，包括东南亚区域能源转型、低排放与零排放技术与方案、基于大自然的解决方案与碳市场、城市去碳化和韧性，以及能力建设。其中涉及众多技术课题，对于双方的技术交流，以及我国在掌握先进知识与技能，和作为东南亚技术领头羊方面，都有重大意义。

作为长期而强健的双边关系，新美两国并没有满足于已有的关系基础，停滞不前，而是持续在新兴领域拓展合作，包括外太空领域，新加坡去年就签署了由美国发起、开展前往月球、火星和更远外太空的阿尔忒弥斯协定，显示我国不仅积极从与发达国家的合作中，获取经济和商贸机会，也从中持续加强我们在基础科学方面的探索与根基。

美国在新加坡有超过5700家公司，总投资额超过美国在中日韩的总和，是新加坡最大的外资来源；新加坡在美国的投资以及从美国的进口，也支持了美国国内超过25万个工作职位，这种互利互惠的关系，不仅显示双边长期的信任与友好，也证明我国是有实力的合作伙伴。布林肯形容两国所建立的是“扎根于印太地区最牢固的双边关系之一”，目前也努力通过印太经济框架，让未来的经济增长更快和更公平。

维文早前在参加一场对话会时指出，基于规则的多边主义、开放与包容的经济以及全球供应链，是世界需要的机制与规则，能让大家获益，并实现和平与繁荣，只不过如今有必要做出一些适当的更新。他强调新兴领域的竞争要提防两极分化，应该力求达到符合时代科技与政治需要的多边解决方案。

他重申新加坡的理念，如果各国能在兼顾国家安全的同时，避免破坏为世界服务的学术、技术和经济体系，就能集体迎来另一场丰收。

在中美竞争的大环境下，新加坡希望能有重叠的朋友圈，让各方的力量都能参与东南亚的发展与繁荣，也能在和平的环境中，从东南亚的崛起中受惠，因此，避免东南亚国家必须在中美之间划出冷战式的界线，不仅攸关东南亚个别国家本身，对有意投资本地区的大国也非常重要。维文也表示乐见布林肯访华，认为这是有必要的，但中美两国因为在地缘政治和价值观上的根本差异，建立互信与互重仍需要时间。他形容布林肯这次访问是中美关系的“关键时刻”，受到全世界的关注。

新加坡与美国的双边关系数十年来稳健发展，在经贸和技术等领域都合作无间，也坚定支持以规则为基础的多边国际秩序。布林肯指出，在防务与区域安全方面，新加坡是重要的伙伴，既支援美国海军与空军，也派遣空军飞机在美国本土展开训练，这种战略伙伴关系有助于强化区域的安全与稳定。

新美两国长久的友好关系，从经贸、防务、科技进一步拓展到环境与太空等新兴领域，除了有利于两国，也有助于东南亚的稳定成长，进而为区域繁荣打下更强的基础。不能忽视的是，两国关系的持久与不断发展，有赖于我国在外交方面的持续努力，以及在国际上长期累积实力，无论在外交、法制或经贸等方面，都必须作为一个有信誉、公道和可靠的伙伴，且始终如一。