社论：解冻中美关系攸关全球福祉

美国与中国两个大国的关系跌宕起伏。2022年8月，美国时任众议院议长佩洛西访问台湾，引起北京的强烈不满，推出“三项取消，五项暂停”的措施，两国的外交关系冰封。同年11月，中国国家主席习近平与美国总统拜登在峇厘岛举行的二十国集团会议期间举行双边会谈，两国元首同意，双方外交团队保持战略沟通，开展经常性协商，以推动中美关系重返稳定发展的轨道。

美国国务卿布林肯原订今年2月访华，以履行两国元首在峇厘岛达成的协议。中美关系似乎出现解冻的迹象。然而，美国发现并击落“中国间谍气球”的事件后，布林肯展延了访华计划，反映双边关系的脆弱性与不确定性。

即便如此，两国没有完全关闭沟通的渠道。5月10日至11日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅在维也纳与美国白宫国家安全顾问沙利文会晤。5月25日至26日，中国商务部部长王文涛在美国会见美国商务部长雷蒙多以及贸易代表戴琪。

上星期五晚上（6月16日），布林肯终于动身飞往北京，进行他的访华之旅。他是拜登上任以来访华的最高级别官员，也是五年来首位访华的国务卿。然而，在中美关系交恶的大背景下，两国对他的访问所可交付的成果，都没有太大的期望。

美国官员指出，布林肯访华的首要目标是建立开放和稳固的沟通渠道，以防止中美竞争演变成冲突。其次是重申美国的价值观和利益，明确和坦率地提出美方在一系列问题上的关切。另一方面，此行也将探讨中美在跨国领域的合作事项，包括打击毒品走私、气候商谈以及预防疾病问题。

布林肯在北京与中国外长秦刚举行冗长的会谈，双方都形容会谈“坦诚”和具有“建设性”。

中国外交部指出，秦刚在会谈中说，中方致力于构建稳定、可预期、建设性的中美关系，希望美方秉持客观理性的对华认知，与中方相向而行，维护好中美关系的政治基础，冷静、专业、理性处理意外偶发事件。

另一方面，美国国务院高级官员指出，布林肯在会谈中清楚表示，美国不想与中国脱钩，两名外长表达稳定双边关系、避免竞争滑向冲突的意愿。

除了与秦刚会谈，布林肯也会晤了王毅。但他这次访华的最大成果是与习近平的会晤。双方官员在会谈一个小时前，才对外宣布这次的会晤。习近平表示，中美双方在稍早前的会谈中，“在一些具体的问题上取得了进展，达成了共识，这很好”。

中美关系错综复杂，互信基础薄弱，误判与擦枪走火的风险日益提高。两个大国有必要共同努力，在双边关系上寻找解冻的突破口。

虽然两国在经贸、科技以及战略利益方面，都存在竞争的关系，但仍然有合作的空间。两国或许可从易到难，先摘取低垂的果实。中国可考虑恢复与美国的非法移民遣返合作，打击跨国犯罪、禁毒合作以及气候变化商谈。与此同时，美国可考虑解除特朗普担任总统时期推出的对华惩罚性关税措施，这不仅可改善双边关系，也可减轻美国消费者的负担。

其次，中美关系恶化点燃两国狭隘的民族主义与民粹主义，两国领导人在处理双边关系时都受制于国内政治的考量。因此，促进民间与商界的交往以及半官方或学术人员的二轨外交，或许有助于加强互信的基础。

另一方面，细致委婉的外交语言，有助于建立双边关系的氛围，降低对呛的分贝。“脱钩”“去风险化”“友岸外包”“经济胁迫”或是“骂必还口，打必还手”的陈述方式，都具有针对性与战斗性，无助于互信的建立。

新加坡国防部长黄永宏最近在第20届香格里拉对话上指出，“中美之间可以解除纷争或降温的防护栏一个个停用了。这是许多国家担心的”。区域国家已经公开表明，它们不愿意在中美之间选边站。它们期待两个大国的关系能尽快解冻，并重回正轨，为全球的经济与安全作出积极的贡献。