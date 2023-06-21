社论：共患难打造国家认同

哈莉玛总统6月18日在“应对冠病国家奖章”颁奖典礼上，颁布五类奖章给超过100人及450个团体代表，表扬他们在冠病疫情期间为国家所做出的奉献。国家奖章的设立和典礼本身都有非凡的意义，它反映应对冠病疫情的这场战役对国家历史的重要性，以及对获奖者的肯定。这些都有助于提醒国人我们共同经历的严峻挑战，并且在过程中互相扶助，万众一心共体时艰。这一历程势必成为国家历史的里程碑，凝聚今人患难与共的情感，增进后人的集体身份认同感。

出席典礼的哈莉玛总统和李显龙总理都做出类似表态。哈莉玛总统说，史无前例的冠病疫情考验了我们作为一个社会的能耐。不过，尽管困难重重，许多新加坡人做出贡献，勇敢并不倦地应对疫情带来的每个新挑战，让我们变得更坚强。李总理说，通过许多个人和团体的团结精神、不懈努力及无私奉献，新加坡才能渡过难关，避免发生重大灾难。两位领导人都共同指出疫情的重大历史意义，以及对国家和国人的深远影响。

新加坡虽然国小民寡，历史短浅，但从建国至今，还是经历了不少重大挑战。这些建国路上的坎坷，让每一代新加坡人有机会表现出刚强勇猛的精神和毅力，并且把战胜困难的果实和经验教训传承给下一代。新加坡至今的一切并非仅靠偶然的运气，更蕴含了先辈的血汗和牺牲。正是这种在巨大挑战面前不气馁的坚毅，造就了如今的新加坡。“应对冠病国家奖章”表明，这一精神传统仍然有强大的生命力。

国家的宏大历史叙事都是由无数个别人物的个人叙事构成，在应对三年疫情的艰苦岁月里，众多国人默默在自己的岗位上做出贡献，就单个事件而言或许微不足道，但正是这些小叙事所汇聚成的历史洪流，见证了这一代新加坡人在挑战面前，仍然秉持先辈的韧性基因，勇往直前，毫不畏缩。超过10万人和1000个团体获得国家奖章中的“应对冠病坚韧奖章”这项殊荣，就是最好的证明。

国家的力量来自人民的韧性，人民的韧性又建立在共同身份认同的基石上。所谓患难见真情，国人在疫情中不分彼此，互相扶助，有利于深化共同体意识。新加坡多元种族、语言和宗教的现实，既是我们博采百家的文化优势，也是容易导致社会撕裂和对抗的先天软肋。疫情提醒同在这一块土地上生活的我们，要懂得在危机里超越彼此的差别，求同存异，一起克服困难，从中变得更坚强和团结。

战争是人类文明极限的挑战，所以国家授予奖章，表扬立功的军人。疫情的冲击不亚于一场战争，颁布“应对冠病国家奖章”，一方面定义疫情的历史本质，另一方面肯定社会有功人士，能强化国人的国家认同。犹如2003年7月22日，时任总理吴作栋和多名内阁部长，和5000多名新加坡人在植物园举行抗沙斯纪念会一样，6月18日约850人出席的“应对冠病国家奖章”颁奖典礼，同样会成为新加坡历史铭记的一页。

英国二战名相丘吉尔有一句名言：“不要浪费一场危机”。我们因疫情而付出惨痛的代价，尽管政府在最困难的时候，陆续推出各项援助措施，但不少人的生计和事业都受到程度不一的冲击，许多学生的学习进度遭到负面影响，更有很多家庭因疫情而失去亲人。因此，我们应当通过深化历史记忆，化悲伤为力量，强化共同身份意识，作为这场一代人的重大危机的另类收获。