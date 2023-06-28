社论：把握疫后契机发掘旅游业新亮点

英国乐团酷玩乐队（Coldplay）明年1月在新加坡国家体育场开大型演唱会。它原订演出四场，20万张门票在五个小时内售罄。主办单位决定加演两场，反应依然热烈。

与此同时，美国流行音乐歌手泰勒丝（Taylor Swift）明年3月到新加坡开演唱会。她在亚洲的巡回演出中，只到日本及新加坡。预售门票在7月5日才开卖，但主办单位已将演出从原订的三场增加至六场。

除了西方的歌手，来自香港有“歌神”之称的张学友，于7月在新加坡开唱。门票开卖后反应热烈，演唱会从原本的六场加开至九场，依旧有歌迷没抢到门票。主办当局“徇众要求”，“终极加场”两场，总共是11场。

新加坡在2022年4月底解除超过1000人大型活动的人数限制后，不少外来著名歌手陆续到本地开演唱会。据业内人士反映，购票者有不少是来自外国的粉丝，他们不仅来看演出，也顺道在新加坡消费。

冠病疫情期间积累的郁闷，推动了后疫情的报复性消费，演唱会旅游业成为我国的一个发展亮点。大型演唱会不仅为主办团体及歌手带来可观的门票收入，也在短时间内聚焦海量客流，带动我国的酒店餐饮业、零售业以及交通业。

截至今年5月，我国的非石油出口以及制造业产值，双双连续萎缩八个月。另一方面，旅游相关行业包括航空及酒店业，则受惠于后疫情的报复性消费。旅游业占我国经济的比重固然比制造业或出口贸易低，但是后疫情的服务业增长，有助于抵消经济下滑的部分冲击。旅游业的发展，也提供了不少工作机会。

我国缺乏奇山异水，吸引游客的景点不多。因此，新加坡旅游局不遗余力，发掘及创造旅游业的新亮点，以弥补天然景点的缺失。在2008年，我国开始举办世界一级方程式F1大奖赛；在2010年，我国的两家综合度假胜地开始营业，为旅游业注入新的活力。

两年多的冠病疫情以及人流限制措施，重创旅游业。虽然政府发放免费的旅游券给国人以鼓励国内旅游，但对旅游业而言仅是杯水车薪。尽管旅游业目前正在快速复苏，但旅客人数要回到疫情前的水平，还须要更多的努力。

后疫情的旅游生态，与疫情前有所不同。疫情期间线上会议的普及化，削弱了疫情后会展旅游的发展潜能。我国的旅游业有必要依附于本身的优势，持续寻找及发展新的旅游亮点。

东西方著名歌手选择在本地开演唱会，并吸引海外粉丝到此追星，说明了我国在发展演唱会旅游业所具有的优势和潜力。虽然新加坡这个弹丸小岛的人口不多，单靠我国的粉丝难以支撑大型演唱会，但是我国的地理位置以及旅游业的基础设施，使海外粉丝更愿到此追星，从而吸引更多世界级的歌手到此表演，又能进一步提高新加坡的国际口碑。

以2022年在我国举办的F1大奖赛为例，在三天内举行的赛事吸引了30万2000人观赛，其中49%来自海外。他们大多属于高端消费的旅客。

其次，我国的开放政策及良好治安的口碑，有利于演唱会旅游业的发展。在一些国家，由于政治或宗教等原因，对流行音乐演唱会有诸多限制，使主办团体及歌手裹足不前。此外，涉及数万名观众的大型演唱会，人群的管控及观众的安全至关重要。在举办大型活动方面，新加坡已积累了不少经验。

演唱会旅游业红火，归功于后疫情的报复性消费。当消费回归正常后，这股势头是否能持续，仍有待观察。即便如此，冠病疫情及防疫措施改变了人们的生活与消费方式，旅游业应因时制宜，把握疫情后的契机，发掘及创造更多新的亮点。