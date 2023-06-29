社论：全民运动一举数得

新加坡体育理事会2022年全国运动参与率调查报告发现，去年国人整体运动参与率（每周至少运动一次的人）达到74%，比疫情前的2019年上升了八个百分点，比2015年更是上升了20个百分点。五大最受国人欢迎的运动，分别是徒步、慢跑、健身操、脚踏车和游泳。国人运动的五大原因则是促进生理健康、促进心理健康、让自己气色和感觉好、对所从事的运动有兴趣和弥补久坐不动的问题。

这一历来最高纪录，估计也接近峰值，能继续维持就是成就了。体理会策略规划司长李慧珍指出，人口中有20%到25%可能对运动不感兴趣，或是有长期疼痛之类的问题。有鉴于此，74%的整体运动参与率应该算是近乎理想的状态；接下来的目标，理应是维持这一比率，同时在这个基础上持续鼓励更多国人运动，让运动成为一种生活方式。俗话说“活动活动，要活就要动”，在从事运动的五大原因之一，是“弥补久坐不动的问题”，反映不少国人显然理解这个道理。

从疫后的运动参与率提高八个百分点可以看出，冠病疫情的重大冲击之一，是促使更多人意识到健康的宝贵，以及提高自身免疫力的重要性。这或许促使更多人积极运动。所谓“预防胜于治疗”，与其事后看医生吃药，不如事前强身健体。好逸恶劳是人的天性，因此要养成每周运动一次的习惯，展现的是个人的毅力和责任感。这当然也是社会应当鼓励的价值观。换言之，一个全民普遍热爱运动的社会，必然也是一个民风良好的社会。在手机成瘾的当下，这一意义尤其不容忽视。

对于人口老龄化，而且再过三年，即将步入21%的人口超过65岁的超老龄化社会的新加坡，整体运动参与率的快速提升，对于全民福祉毋宁起着积极的作用。卫生部在2019年5月发布的研究报告指出，本地居民的健康寿命比预期寿命短了约10年。也就是说，在走完人生旅程之前的10年内，他们都是疾病缠身或是卧病在床。因此，尽管在2022年出生的本地居民，预期寿命达83岁，比2012年的82.1岁增加0.9年，如果无法健康长寿，预期寿命延长仅意味着痛苦的延长。

可喜的是，根据体理会的报告，本地60岁以上群体的运动参与率逐年增加，从2015年的55%，提高到2022年的74%；促使这个群体运动的主要原因（90%）是为了增进生理健康，24%是为了心理健康和减轻压力。多运动来改善健康不只有利于个人，对社会集体也有积极作用。随着人口老龄化，新加坡的医疗支出从2010年的37亿元，增加到2019年的113亿元。这一数字显然还会继续提高。如果更多国人能通过运动，缩短健康寿命和预期寿命的差距，自然也能减轻社会的医疗财政负担。

现代都市生活节奏加速，人们的工作和生活压力随着加重，相应的心理健康问题也日益普遍。运动有助于调节身心健康，户外活动对于心理健康的效果尤其明显。2022年公布的本地首个心理卫生调查发现，本地青少年每三人中就有约一人经历精神病相关的症状，如悲伤、焦虑和孤独感。体理会的报告显示，13岁到19岁群体的运动参与率为82%。这是让人欣慰的数字；青少年理应更为活跃，因而运动参与率还有成长空间。

综上所述，全民积极参与运动显然一举数得。任何良好的生活习惯最好从小养成，进而终身受益。体理会不妨考虑加强同学校的合作，推动更多体育活动让学生参与。一旦热爱某项运动，就很可能成为日后持之以恒的生活方式，甚至也会影响他们的下一代。如此，新加坡就有望成为一个更健康的社会，国人的幸福感也会因此得到极大的提升。