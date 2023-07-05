社论：优化黑白洋房土地使用

国会星期一（7月3日）辩论两名部长租用黑白洋房事件。李显龙总理确认，内政部长兼律政部长尚穆根和外交部长维文医生向政府租用黑白洋房的过程中，没有不当行为。他指出，两名部长在国会上针对这事件做交代，不仅是解决莱道路两座黑白洋房的租住问题，也体现人民行动党决心维护1959年以来自设的诚信标准。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉在国会透露，新加坡土地管理局正在研究是否颁发长达30年或60年的主租约给私人发展商，为黑白洋房住宅区注入活力，并通过更长的租约，确保国家从这些房地产中获取最大的收益。目前，土管局与个别租户签约，最长的租约九年，每三年更新一次。

土管局负责管理2600个国有资产，包括约600栋黑白洋房。这些建于20世纪初的洋房年久失修，缺少冷气和热水器等现代化设施，租户必须掏出大笔钱整修，再加上租约长度有限制，因此较难找到租户。与面积和地点相同的私人优质洋房相比较，黑白洋房的租金低了许多，空置率也较高。

尚穆根与维文分别在2018年及2019年租下莱道路的黑白洋房。在他们签约时，这两座洋房已空置五六年之久。唐振辉透露，由于空置率高，土管局当时不在官网上列出所有空置房产，以免租户压低租金。土管局在2022年8月评估后，才将所有供出租的国有住宅房地产放在官网上。

除此之外，黑白洋房的占地甚大。截至2022年7月，土管局管理的黑白洋房中，有262个单位的占地面积超过2万平方英尺。其中，236个已出租单位的中位数占地面积达3万8000平方英尺。然而，黑白洋房的租金是以建筑面积而非占地面积计算。这意味着不少在黄金地段面积不小的国有住宅地没有善用，从成本效益而言，还有很大的优化空间。

唐振辉在国会指出，有些黑白洋房已被集体拆除，供发展新项目。还有一些洋房已改作其他用途，包括商业和零售店铺或餐饮业，也有的改成幼儿园和为处于困境的孕妇提供庇护所。

他强调，政府在发展黑白洋房时必须考虑新加坡发展总蓝图，如古迹保留价值、位置和潜在用途、周围环境等。此外，政府不把黑白洋房的土地分割成小块，是要给市区重建局足够的规划空间。

黑白洋房是英国殖民地时期留下的遗产，也是新加坡历史的一部分。因此，保留有历史价值的黑白洋房，无可非议。然而，我国土地有限，是否有必要保留600栋之多，值得商榷。

就如马场，它也是殖民地时期开创的活动。由于土地需求紧迫，政府上月宣布收回克兰芝马场，以腾出更多土地作为住宅及休闲用途，包括建造组屋。

国家发展部正在检讨总发展蓝图草案，这是重新发展黑白洋房的契机，可为土地使用创造更高的价值。不少黑白洋房处于黄金地段，当局或许可考虑腾出更多的空间供社区用途以及建造组屋。这有助于减少社会分化以及炫富与仇富的风险。

另一方面，当局可加大力度，缩小黑白洋房以及私人优质洋房的租金差距，为国库争取更高的收益。黑白洋房的空置率比私人优质洋房高，租金则较低，主要原因是这些房子老旧不堪。

在出租给尚穆根以及维文时，土管局分别花费超过50万元行整修洋房，尚穆根与维文各自也在改造工程花费超过40万元及20万元。与其等到租约签订后才整修，土管局倒不如先全面整修空置的洋房，以更快及更高的租金找到租户。那些过于陈旧及需要大修的洋房，土管局或许可考虑拆除或改变用途，以争取较高的回报。

土地是国家重要的储备资产，优化黑白洋房土地的使用，维护国有资产的价值，与坚守政治诚信相得益彰。