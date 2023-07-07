社论：关注核废水排海的长期隐患

国际原子能机构（IAEA）7月4日发布日本福岛核废水处置“符合该机构安全标准”的综合评估报告，日本媒体随即报道，政府最快可在8月启动核废水排海行动。也即是说，日本政府看来势在必行。

经实地考察后，国际原子能机构认同日本准备把130多万吨核废水逐渐排放到大海中的的做法。机构总干事格罗西说，处理水的排放对人和环境的放射性影响微不足道。但世界各地的专家看法并不一致。

日本福岛第一核电站2011年在地震与海啸中损毁后，东京电力公司为防止燃料棒熔化而注入了大量冷却水，到今年6月15日，加上地下水和雨水的汇入，核电站内上千座储罐已存放130多万吨处理水，储水能力接近饱和。

早在2019年，时任日本环境部长原田义昭就已公开说，唯一的解决办法就是将废水排入大海稀释。2021年，日本政府正式宣布排水计划，并开始积极争取国际舆论支持，同时也迅速展开废水排海地下管道的建设工程。不过，有关决定公布后，国内外的抗议声就不曾间断。围绕核废水排海的争论和质疑，不只凸显日本“核信用”的缺失，也折射出很多复杂国际关系现实。不同专家不同的看法和判断，为不同政府提供了坚持不同立场的依据。

这场争论不仅涉及科学，也掺杂了地缘政治和意识形态的因素。比如，一些国家政府的立场，就随着政府的轮替和政策的改变，以及地缘政治形势的变化而大转弯。在这种情况下，IAEA的报告难免引起一些人的质疑，认为它是在为日本背书。 这种“屁股决定脑袋”的现象，导致单纯的科学是非遭意识形态扭曲，加剧了世人认知和应变的挑战。

必须指出，排放核废水是个别主权国家的权利，也必须负起相关的责任，IAEA并没有认可或不认可的权力，所能做的是确定有关做法遵循既定的标准。因此，格罗西不无无奈地说：“这是一个普遍的做法，全世界许多地方都照做。我没有什么魔杖可以一次性解决人们的担忧和疑问。”作为联合国专属机构，它在确保核能安全方面负有不可推卸的责任。因此，在处理日本核废水排放问题上，必须十足透明和公正。机构表示将在日本监视排水全过程，直到最后一滴处理过的水排放为止，这是负责任的做法。

尽管如此，核废水排海到底会对海洋生态产生怎样的影响或什么程度的破坏，也许只有靠长期的科学监测、数据收集和研究才能知晓。在此同时，有关做法引发人们对长期隐患的担忧是无可避免的。这也不是杞人之忧。海洋受人类行为污染的问题越来越严重，是不争的事实。人类不断把海洋当垃圾场的做法，必定会产生长期的祸害。惟其如此，我们更必须通过科学知识确立正确的世界观，而不应受到莫名恐惧心理的摆布。

因此，福岛核废水的处理和排放，再次引起世人对海洋污染的特别关注是很自然的。按照IAEA的说法，世界各地的核电厂都有排放废水的做法，但到底各国如何安全处理核废水和其他核废料，却甚少为人所知，这也引发世人对核能发电安全性的关注。人类现在备受气候变化问题的困扰，也在努力寻找和开发可替代绿化能源，有些国家如德国朝退核的方向前进，但在现阶段要淘汰核能发电仍然是不实际的。因为一起事故而完全否定核能发电也不科学。随着科技的发展，除了太阳能、风能、氢能之外，或许有朝一日也有出现绿化核能的可能。因此，我们在关注核能安全的同时，也应比较理性地看待核能的未来发展。