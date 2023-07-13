社论：北约峰会推进全球对立格局

被美国总统拜登形容为“历史性时刻”的北约峰会，昨天在立陶宛首都维尔纽斯开幕。会前传来了瑞典终于跨越土耳其所设置的障碍，得以成为北约第32个成员的消息，使得峰会的政治和战略意义更为突出。同时，美国在亚太的四个主要盟国领袖与会，进一步强化华盛顿能够团结西方阵营的形象。虽然乌克兰抱怨加入北约仍遥遥无期，但是对于深陷俄乌战争泥淖的俄罗斯，以及正被西方集体定义为系统性竞争对手的中国，北约此次盔明甲亮地展示力量，无疑构成一定的战略压力。

土耳其总统埃尔多安、瑞典首相克里斯特松和北约秘书长斯托尔滕贝格在峰会前夕的7月10日，于维尔纽斯举行会谈并达成协议。瑞典誓言与土耳其就双边贸易和反恐工作促进协调，并积极支持恢复土耳其加入欧盟进程的努力，换取土耳其同意不再阻挠瑞典加入北约，并承诺尽快把瑞典的加入申请提交国会核准。尽管还存在国会核准的程序，一般相信土耳其同意瑞典加入北约的立场大概率不会改变。

这一发展背后不无美国身影。就在土耳其支持瑞典加入北约的几个小时后，美国总统国家安全顾问沙利文透露，总统拜登支持向土耳其交付F-16战斗机的计划，美国也支持土耳其加入欧盟的想法。虽然对于埃尔多安要求把土耳其申请加入欧盟，同支持瑞典加入北约挂钩的想法，欧盟公开反对，但美国与作为欧盟成员的瑞典支持重启土耳其申请谈判，反映美国幕后运筹帷幄的政治影响力。

仍然还没有从雇佣兵集团瓦格纳的兵变中恢复过来的俄罗斯，对北约的进一步东扩反应激烈。在印度尼西亚雅加达出席亚细安外长会议、东亚峰会外长会议，以及亚细安区域论坛的俄国外长拉夫罗夫，在接受印尼《罗盘报》专访时说，俄乌战事将持续下去，直到西方放弃主宰和击败俄罗斯的计划。拜登7月7日证实，会提供集束炸弹给乌克兰。他形容这是个艰难的决定，但乌克兰的弹药就快耗尽，急需这些武器。

瑞典加入北约的军事战略意义深远。首先，它加剧了俄罗斯北方的防务压力。虽然人口只有1000万出头，瑞典的军事实力不容小觑，在全球145个国家排名37位。一旦爆发战争，俄国两大主要城市圣彼得堡和首都莫斯科都处于瑞典军事打击范围内。其次，随着瑞典的加盟，圣彼得堡出海口的波罗的海，至此变成北约的内海，被波罗的海三国、芬兰、瑞典和丹麦众多北约成员国团团包围。第三，向来军事中立的北欧诸国全部加入北约，突显了俄国在欧洲孤家寡人的形象，也提醒俄罗斯人当初为反对乌克兰加入北约所发动的侵略战争，至此适得其反。

北约选择在俄罗斯门口的波罗的海小国立陶宛召开峰会，宣示意义浓厚。此外，美国在亚太的四个主要盟友日本、韩国、澳大利亚和新西兰的领导人应邀出席峰会，强化了西方阵营的声势。日本首相岸田文雄与斯托尔滕贝格会面时说，日本欢迎同北约建立新的伙伴关系。韩国总统尹锡悦则主持北约亚太伙伴（AP4）领导人会议，共同探讨应对朝鲜挑衅、维护自由和平与繁荣的合作方案。这一发展赋予北约东扩另一层不同的含义。中国驻欧盟使团发言人7月11日表态，“坚决反对北约‘东进亚太’”，并“强烈谴责”北约指控中国挑战北约利益和安全。

虽然北约仍然存在提高军事预算、接纳乌克兰申请加入、看待中国挑战等内部分歧，但是峰会所展现出来的团结气势以及东扩的雄心壮志，势必加剧俄罗斯以及被西方视为系统性挑战的中国的压力。美国成功促成瑞典加入北约，又策划亚太盟友参加峰会，西方共主的形象得以确立。继5月的七国集团广岛峰会，全球地缘政治走向对立的格局，因而又迈前一步。