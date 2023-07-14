社论：铁面无私维护政治廉洁

由于事前毫无迹象，因此，贪污调查局要求交通部长易华仁协助调查一起案件的消息一传出，公众都感到极其错愕。和此前李显龙总理指示该局调查部长租住莱道路黑白洋房的事件不同的是，这起新案是调查局本身发现的，并非接到公众举报或是有人质疑引起。

贪污调查局透露，起初调查的是另一件不相关的事，并曾在5月向总理汇报。该局花了一些时间调查后，在7月5日向总理汇报调查结果时，表示须要向易华仁问话，以进一步调查。总理隔天同意，当局随即展开正式调查。因此，这可说是一起“案中案”。民众肯定极为关注，但由于案件还在调查中，到底涉及什么事和什么人都不得而知，公众因此也不宜妄加揣测，诸多的疑问只能等待调查结果公布来解答。如一些学者所言，调查结果可能好，也可能坏，结果出炉前，必须秉持着“无罪推定”的原则。但从总理指示易华仁拿缺席假直至当局完成调查为止这点来看，一般认为事态严重，非同小可。不管调查结果如何，对一路来廉洁自守的行动党政府的声誉都是一个打击。

黑白洋房案是总理主动要求调查，以澄清黑白，易华仁案则是反贪局主导调查，两案性质虽然不同，但由于发生的时间点很接近，也使贪污调查局再次凸显它在新加坡维持廉洁政治方面所扮演的重要角色。而对政府和执政党而言，两起涉及政治人物的案件接踵而至，也是前所未见的，同样会在民众当中产生负面的观感。

尚穆根和维文两位部长租用黑白洋房的事件，于7月3日在国会辩论了六个小时，总算水落石出，贪污调查局的调查报告公诸于世，事情也告一段落。但事件刚落幕两天，就出现了易华仁案，而总理很快就赞同要易华仁配合调查的请求。正式调查于7月11日展开，并于隔天对外宣布。虽然时间点很接近，也必会引起一定的负面观感，但政府快速和果断处理，并在第一时间向国人作出交代，符合透明治国的原则，即使事情的发生使政府面对不堪，也决不妥协和逃避。对此，副总理兼财政部长黄循财接受本地媒体访问时的讲话也显得格外重要。

他表示，他和总理会全力保持和维护新加坡人对人民行动党政府的信任。行动党和政府会坦诚透明，不会把任何事 “扫到地毯下”，企图加以隐瞒，即使事件有损行动党和政府的声誉，或令他们难堪也不例外。这是行动党政府一直以来的运作方式。

身为行动党副秘书长和总理接班人的黄循财也强调：“我们会坚持对贪污采取坚定的零容忍立场。我们会继续坚守新加坡人民期望政治领导人具备严格的诚实、正直和廉洁标准。我们会调查所有案件，不论事实最终落在哪一边，调查会得出合理的结论。”这无疑也是重要的宣示，强调行动党自1959年执政以来所树立的廉政传统仍在传承。

由建国总理等第一代政治领导人所建立的廉政举世闻名，至今已维系了60多年，可说是行动党政府的一面金字招牌。它既是执政党长期以来一直能获得多数选民支持拥护的重要基础，也是新加坡引以为傲的政治文化传统，让小红点在亚洲以至全世界都获得赞赏。但最重要的是新加坡因此而有善政良治，要维护这一优良政治传统，对贪腐零容忍是必要的，政府处理1986年的郑章远贪污案就是一个典型的例子。贪可说是人的本性和弱点，要维护廉政，贪污调查局始终必须作为一把悬挂在想贪和涉贪者，以及贿赂者们头上的达摩克利斯之剑。