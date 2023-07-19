社论：维护正直廉洁制度的挑战

继黑白洋房风波、交通部长易华仁接受贪污调查局调查，以及国会议长陈川仁在国会出言不逊后，星期一（7月17日），陈川仁与另一名人民行动党议员钟丽慧又因涉及婚外情丑闻，双双请辞退党。

黑白洋房风波与易华仁事件涉及利益冲突问题，属于贪腐的嫌疑范围。网上流传内政部长兼律政部长尚穆根以及外交部长维文租用土管局的黑白洋房过程中，出现不当行为。贪污调查局在总理指示下展开调查，并证实两名部长没有涉及不当行为。

易华仁的案件是在贪污调查局进行另一项调查时发现的。总理批准贪污调查局对此事件彻查，并要求易华仁在调查期间放缺席假。易华仁被捕后保释在外，案件调查目前尚未结束。

与上述两起事件的性质不同，国会议长出言不逊以及两名行动党议员的婚外情事件，涉及的是政治人物的操守抵触了行动党的纪律和行为标准。

行动党自执政以来，秉持严格的正直廉洁制度，对贪污零容忍，对政治领袖的操守有高标准的要求。行动党的制服是白色的，代表纯洁与不贪腐。有人调侃，“白衣人”的操守必须比白色更白。

在严格的制度下，部长贪污或议员行为不检遭纪律处分的事件虽属罕见，但并非没有发生过。即便如此，最近出现的系列事件，对于行动党所坚守的正直廉洁制度，可说是一个不小的压力测试。不少国人对接二连三发生的事件，也感到迷惑不解，并担忧正直廉洁的新加坡金字招牌是否能继续传承。

李显龙总理在记者会上强调，他有决心确保新加坡不会出现腐败，他也相信第四代领导人有决心这么做。他表明，没有一个制度能万无一失，处分未达标的议员在政治上令人难堪，而且代价高昂，但是行动党必须维持党的纪律和行为标准。

无独有偶，在陈川仁与钟丽慧请辞当天，网上流传工人党的国会议员贝里安与该党青年团主席佘雪玲有不当交往的视频。知情者透露，两人从2020年起就被发现举止亲密。

工人党当天发布文告指出，正在调查这起事件，并表明要求所有党员为自己的行为负责。在2012年，工人党也发生类似的婚外情事件，它最终开除涉事的议员饶欣龙。工人党如何处理贝里安与佘雪玲的绯闻，将反映它是否追随新加坡行之已久的制度。

在许多国家，贪腐及婚外情的事件见怪不怪，人们已习以为常。但在新加坡，它不为主流价值观所接受，尤其是贪腐行为。相对上，随着价值观的改变，有些国人认为，婚外情是个人的私事，只要你情我愿，而且不涉及以权谋私，那就与公众利益无关。

然而，在现阶段，我国政府与民间对公众人物的操守，尤其是政治领袖，有相当高的要求与期待。他们被视为社会道德的象征，也是公众学习的楷模。公众人物的隐私都在大众视线内，他们的个人操守与“私事”摆脱不了公众利益。毕竟，绯闻充斥的政治生态，不太可能孕育良政善治，反而可能导致徇私与权色交易的后果，政治人物的道德权威也将荡然无存。

社交媒体的普及化，使政治人物难以掩盖不当的行为。此外，对于有才干的人而言，新加坡机会处处，投身政治的机会成本较高。在这情况下，行动党订立的高标准与行为准则，可能使它在招揽人才及领袖更新的工作上，面对更大的困难。然而，这不应该成为降低行为标准的理由。

正直清廉的政治制度是新加坡成功的基石。它是维护国人的信任以及外国投资者信心不可或缺的要素。我国正处于新旧代领导层交接之际，社会价值观正在急速改变，而富裕社会的诱惑也很多，这加大了正直廉洁制度传承的挑战。

即便如此，维护正直清廉的政治制度没有妥协的余地，这个核心价值必须代代相传。除了执政党与反对党的内部监督之外，选民也应一同维护这个来之不易以及行之有效的政治制度，对贪腐与个人操守不当的行为，采取零容忍的态度。