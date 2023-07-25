社论：关注中国经济下行冲击效应

近期以来，国际社会和财经界都在关注中国经济放缓的趋势。中国各部门近期发布的多项经济相关数据显示，这个世界第二大经济体正面临增长乏力、动能不足的困境，综观中国内外经济学界和分析师的看法，形势似乎相当严峻。有关部门连月来出台包括房地产业、汽车产业、民营经济和平台经济等多个领域的刺激措施，试图稳定局面，但都发生如《美国之音》所称的“再多的钱砸进去也听不到响”的消极现象。

根据经济学所称的“三驾马车”：投资、消费和出口，中国近期的数据都显示失去动力的停滞状态，与今年初人们期待去年底疫情解封后，经济能重新激活腾飞的情况，落差极大。官方发布二季度国内生产总值增长6.3%，上半年增速为5.5%，被分析者认为实际上是在放缓，因为前一年的二季度上海陷入封控，经济活动大受打击，在起点低的情况下，过去一年的增速无法反映中国内外所预期的经济活力。

很多分析师把低迷的现况归因于整体信心不足，包括投资者和消费者。对中国国内投资者而言，过去几年当局对房地产、教育培训、平台经济等一些获利丰厚的重大产业和企业家全面打压，造成人心惶惶，而疫情期间的封控与停工停产措施，则导致许多中小企业遭到重挫。与此叠加的是，中美贸易战与科技战走入深水区，双方正在摸索边对抗边防止失控的稳定节奏，这导致国际企业和资金为了避免受“战火”波及而离开中国，转移到第三地，进而冲击中国就业市场，青年极高失业率情况短时间内难解。

这些现象导致中国民众和企业对经济前景的预期悲观，企业为了省钱，削减投资计划，民众为了省钱，减少花费，反过来造成需求不足，形成恶性循环。此外，人口红利不再以及老龄化等新国情，也制约了劳动力和消费力，有待更多针对新形势的创新政策，重启经济引擎。

此前，诸如对中国大型私企和新型产业的打击，以及反间谍法等给外资带来的深度疑虑，不仅无助于强化内循环所需的市场韧性；囿于意识形态的政策或执行失误，更因缺乏资本主义国家成熟的反垄断等法律规范，就贸然强力展开，严重挫伤资本家与投资者信心。

种种在过去几年“自我折腾”的情况，必须有决心强力扭转，才能重新促成良性循环，恢复内外资本的投产信心，稳定就业市场，提高员工收入，重建消费欲望。

中国面对的国际政经环境恶化，不仅是中美、中欧之间的断链、“去风险”等历史性方向变迁，也包括美国加息、俄乌战争等眼前多重因素，导致各国市场面对通货膨胀等问题，加剧复苏的难度。而中国与发达国家外交上的龃龉不断，一定程度上影响了他国维持经贸热络往来的意愿。

经济下行促使中国限制资金外流，直接影响包括对东南亚地区的投资。澳大利亚智库洛伊国际政策研究所月前发表的报告显示，中国大幅缩减了对东南亚国家的经济援助，在2021年比2015年腰斩近半。东南亚至今仍是中国最大贸易伙伴，中国经济下滑，庞大的市场动力放缓，势必导致东南亚国家在出口数据等方面受到冲击；本地经济师就指出，我国对中国出口近期虽然仍有上升，但若排除杂项交易，非石油国内出口同比减少21.7%。

至于旅游业，期待中国游客在疫情后迅速回流的业者不免失望，中国近日恢复包括新加坡在内的一些国家免签，或许基于引入人流和外汇的考虑，但人们对北京当局至今还没有大幅增加往来中国与外国的航班，仍感困惑，因为那是吸引游客的必要配套措施。

国际社会都在关注比往年更早召开的中共中央政治局会议，能否拿出符合市场预期的经济刺激措施，但要有效扭转眼前困境，必须直面现实经济问题的根源，抛开政治干扰，尊重市场规律，完善法制建设，尽快恢复国内外资本信心，让政策与执行面保持长期稳定平和，好好利用中国市场的规模效应，把脉开方，对症下药，逐步走出谷底。