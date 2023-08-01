沙特阿拉伯将在近日召开有关乌克兰的和平会议，预计约有30国参与，包括印度、巴西、印度尼西亚和埃及等多个发展中大国，以及美欧等西方国家。据报道，基辅当局证实沙特会为乌克兰安排这样一场会议，乌克兰和西方政府希望可以从中建立共识，在稍后由国际社会召开进一步的和平峰会，共同达致解决乌克兰战争的原则，同时建立未来国际武装冲突的解决机制。与此同时，一些寻求停战的和平计划也分别在进行，包括俄罗斯总统普京和一些非洲国家领袖刚在圣彼得堡举行的俄罗斯—非洲峰会；中国和梵蒂冈也都分别着手推动各自的计划。

随着乌克兰反攻陷入滞后状况，越来越多分析家相信，俄乌战争很可能无法在今年内结束。然而，乌克兰驱逐俄军出境的决心不变，普京政权看来也无意放弃所占土地，随着乌克兰取得的武器更精良、更具杀伤力如集束炸弹，反击攻势进入俄国本土，俄罗斯持续扩充兵员和装备，并加强与朝鲜和中国的联系，加上瓦格纳雇佣兵从俄罗斯转移到白罗斯集结，令波兰等邻国升高戒备，这些因素叠加，不由得令人对局势走向更加担忧。

战争久拖，战火进一步升高并扩大的概率也跟着加大，不可知的国际动荡风险升高。在俄罗斯—非洲峰会上，非洲联盟轮值主席阿苏马尼发表闭幕演讲时明白地说，俄罗斯承诺为非洲提供粮食虽然很重要，但仍不足够，“俄乌战事须实现停火”。普京也表达了愿意停火的意思，但俄罗斯的立场是要乌克兰接受“新现实”，即放弃被俄国占领的领土。这当然不为乌克兰接受，也不符合国际正义。