社论：应对极端气候需要政治决心

极端气候席卷全球，旱灾、洪灾、风灾袭击世界多地。即使新加坡这个得天独厚的小岛，最近也感受到热浪的冲击。永续发展与环境部和国家环境局日前首次发布了《高温天气防暑指示》，协助公众降低热损伤的风险。

欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局的监测显示，全球平均地表气温于今年7月前三周为16.95摄氏度，是有记录以来最热的月份。它将在8月8日发布7月份的完整气温数据。该局的研究人员指出，2023年7月的情况“相当显著，前所未有”。

联合国秘书长古特雷斯形象地指出：“全球变暖的时代已经结束，全球沸腾的时代已经到来。”另一方面，美国总统拜登在听取了官员的气候汇报后说：“我认为任何人都无法再否认气候变化的冲击。即使那些否认我们正处于气候危机的人，也无法否认极端高温的影响。”

极端气候威胁人们的健康与生命，也影响经济活动与生产。世界气象组织指出，2022年亚洲地区发生81起与天气和水患相关的灾害，其中大多是风暴和洪灾。这些灾难造成5000多人死亡，受影响的有5000多万人，总经济损失估计超过360亿美元。此外，干燥的天气也导致亚洲高山地区的大量冰川融化，对未来的粮食和水安全，以及生态系统将造成重大的破坏。

极端气候并非单纯是自然界中所发生的“自然现象”。世界天气归因组织的报告指出，若人类没有燃烧化石燃料导致气候变化，7月份席卷北美和欧洲大片地区的极端热浪几乎不可能发生。

虽然温室效应导致的极端气候历历在目，但是全球仍然无法摆脱对化石燃料的依赖。全球的能源供应有八成来自化石燃料，包括煤炭与石油。相对于再生能源，化石燃料的成本较低。因此，各国要减少碳排放需要很大的政治决心以及长远的眼光。这正是目前全球治理所缺乏的元素。

在7月份全球多处受酷热煎熬之际，二十国集团的能源部长在印度举行四天的气候会议。然而，他们在碳减排途径上存有分歧，会议在7月22日结束时无法发布联合公报，只发表了成果声明和主席国摘要。

据报道，各国官员无法就遏制“有增无减的使用化石燃料”问题达成共识，并在描述减排的途径上争论不休。此外，成员国在2030年前将可再生能源发电能力提高两倍的问题上，也有不同的看法。

在这之前，七国集团能源部长4月份在日本举行的会议上，虽然同意加速开发洁净能源和淘汰化石燃料，但无法就2030年全面淘汰煤炭达成共识。

化石燃料是较便宜的能源，在没有更廉价的替代能源之前，发展中国家要过渡到再生能源的使用，有一定的困难。虽然发达国家承诺拨款协助发展中国家减少碳排放，但资金迟迟不到位。此外，极端气候如酷热提高了能源的需求，进一步导致不少国家对煤炭发电的依赖。

大国的地缘政治矛盾，也影响了全球气候谈判的进程。中美两个大国是全球碳排放量最大的国家。中国在时任美国众议院议长佩洛西去年8月访问台湾后，中断了中美的气候对话，直到最近才恢复。中美两国的政治互信基础薄弱，在气候问题上是否能合作，仍有待观察。

对于新加坡这个小岛国而言，气候变化是个关乎生存的问题。我国争取最迟在2050年达到净零排放的目标。此外，国家自定贡献预案也提出比之前设定的2030年更早达到排放顶峰，并在2030年把温室气体排放量从每年6500万公吨的目标减至6000万公吨。我国也在本区域率先征收碳税。

极端气候是全球须一起应对的挑战，但是由于各国发展阶段不同以及既得利益者的抗拒，拖慢了气候合作的步伐。极端气候在全球已成为常态，我国除了积极响应碳排放及加强脱碳能力，或许也应加速相关的基础建设，并加强国人的适应能力，以避免它对生命、财产和健康造成太大的损失。