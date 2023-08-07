中国“一带一路” 面对“意大利挑战”

意大利政府近日接连发出要退出“一带一路”合作的信号，新任总理梅洛尼7月27日在白宫与美国总统拜登会面后说，仍在商讨如何处置“一带一路”倡议。国防部长克罗塞托在米兰《晚邮报》7月30日刊登的访问中指出，四年前加入中国“一带一路”倡议是“草率和糟透”的决定，因为它几乎没有促进出口。若意大利决定终止合作，将是中国在外交乃至国际地缘政治上的又一次受挫。

意中“一带一路”协议将于明年3月到期，意大利须在12月明确退出决定，否则将自动续约。意大利加入“一带一路”原意在于吸引更多中国投资和扩大对华出口，但2022年对华出口164亿欧元（约241亿8100万新元），只比2019年的130亿欧元略高；反观中国对意出口，却从2019年的317亿欧元猛增到2022年的575亿欧元。没有加入“一带一路”的德国与法国，在同期的对华出口数字增长远高于意大利。难怪意大利外交部长塔加尼6月20日抱怨，加入“一带一路”获益甚微。

明年轮值七国集团主席的意大利，是集团唯一加入“一带一路”的成员，在当时被视为中国外交的重要斩获。同理，如果意大利如今退出，所带来的影响恐怕不容低估。特别是当下美中博弈正酣，西方集团逐渐凝聚共识，视中国崛起为战略风险甚至威胁，而采取不同策略予以围堵。由美国主导，得到欧洲以及日本、韩国、澳大利亚及加拿大等响应的同中国不同程度的经济脱钩，已经形成一股逆全球化和世界供应链重组的大势。中国在2013年提出“一带一路”，一开始就有意以之为预防被围堵的重要手段。