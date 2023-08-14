社论：马国州选结果安华进退两难

马来西亚六州选举结果并没有大意外，执政联邦的希盟／国阵团结政府，成功守住了槟城、雪兰莪和森美兰的州政权；在野的国盟特别是伊斯兰党不但在吉打、吉兰丹和登嘉楼大获全胜，更在希盟／国阵执政的三州有新斩获，特别在雪兰莪突破三分之一席次，剥夺州政府修改州宪法的权力。由于在野阵营把州选操作为对团结政府的一次公投，选举结果意味着首相安华惊险过关，但也反映马来人政治四分五裂后的博弈还在加剧，对安华提振经济的努力构成严峻挑战。

巫统在2018年失去联邦政权，加剧了马来人政治的分裂，导致马国政治持续动荡。从巫统出走的政治人物相继成立政党，抢夺代表马来人利益的大旗，导致马国政治的种族主义色彩不断强化。主张政教合一的伊斯兰党，则乘机把宗教同马来民族主义结合，不但巩固原有的州政权，更进一步蚕食巫统在最富庶并较世俗化的雪兰莪州地盘。继去年第15届大选成为国会最多席次的单一政党后，伊党这回后劲不减，在六州竞逐127席，赢得106席，获胜率超过83%。

反观巫统，则继续去年大选后的颓势，在六州角逐108席仅得19席，获胜率不足18%。巫统在伊党执政的登嘉楼州和吉打州更是全军覆没，反映在马来选民心中的形象跌至谷底。尽管巫统选后出现要求党主席阿末扎希负责的声音，但由于他选择加入安华的团结政府担任副首相，并从中获得大量资源来巩固党内地位，所以巫统一时三刻应该还不会背叛团结政府。只要阿末扎希能打败党内的政治挑战，安华就有可能继续执政联邦。

选前关注的一大变数是投票率，团结政府担心，一旦支持者因为对安华的政绩失望而不出来投票，希盟将在州选大败。马国媒体报道，六州平均投票率虽然低于选委会预测的85%，但还是略超过70%。据此产生两种推论，一是希盟动员成功，可是动员的方式却是利用恐惧，渲染伊党的宗教极端政策。二是主打马来人权益和伊斯兰治国的国盟虽然大体胜出，还是无法夺取槟城、雪兰莪和森美兰州政权。若视州选为对安华的公投，则反映选民虽然不满团结政府，还不至于全盘否定。

对安华而言，州选结果犹如塞翁失马。一方面，他必须善用执政机会，振兴经济来改善民生。然而，马来选民大举背弃巫统，也意味着他愈发不能推动有利于经济发展的多元主义，改革导致机会不公的土著政策。他在8月11日州选前夕宣布，明年为以马来人为主的联邦公务员小幅加薪，就反映了他的两难处境。要如何激励全体马国人的斗志，却又须维护打击非马来人积极性的土著特权，成为考验安华政治智慧和手腕的艰巨挑战。

主张马来人特权的国盟，特别是要求政教合一的伊党继续坐大，显示马来人政治分裂大势不仅没有缓解，反而通过种族主义和伊斯兰化主轴展现，甚至有变本加厉的现象。这一方面会干扰团结政府改善经济民生的努力，长期而言也不利于马国朝更公正平等的多元主义发展。安华被逐出巫统后所发起的烈火莫熄政治运动，主要是因为他失去了主导马来人政治的位置，必须拉拢非马来人以建立新的政治地盘。所以他的多元主义理想带有强烈的功利性质，或难以抗衡种族主义的拉扯。

州选结果暂时缓解团结政府和安华的政治压力，但不难想象，巫统内部的斗争必然会外溢到国阵和希盟的合作，在争取马来选票上也无法为团结政府加分，甚至已形成负累。除了必须应对政府内部的权力博弈，安华同样得面对国盟在马来人社群里的强烈竞争。如果经济不见起色，民生没有显著改善，希盟的支持者是否还愿意接受团结政府对土著特权的权宜妥协，恐怕得打上一个大问号。如何排除权力斗争的政治干扰，全力发展经济，同时争取马来选民的认可，是摆在安华面前一条如履薄冰的征程。