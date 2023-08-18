社论：中国经济信号令人不安

中国国家统计局8月15日宣布，暂停发布全国青年人调查失业率数据，被舆论抨击为掩耳盗铃，更引发各种负面想象，打击市场对中国经济现状和预期的信心。中国在年初冠病疫情解封后，一度鼓舞全球市场。然而，最近所出炉的一系列经济数据，却让国际市场非常不安。中国经济非但没有预期的报复性反弹，反而进出口、消费和投资这三个火车头都出现减速现象，甚至相互作用，可能把经济推向通货紧缩的歧路。

中国青年失业率在6月为21.3%，连续第三个月录得新高。官方停发7月数据，导致市场往负面解读，推断青年失业率数据非常难看。这并非无中生有，因为7月公布的一系列经济数据，都很难让人乐观。同时，经济社会领域发生的一些事件，似乎也反映了经济下行的事实。中国房地产巨头碧桂园8月7日未能支付两笔美元债券票息，震撼各界，8月14日公司股价在港股市场跌幅超过16%，至0.82港元（约0.14新元），创历史新低。

中国最大资产管理公司中植企业集团旗下的中融信托，8月14日被曝逾期兑付近1亿元人民币（约1868万新元），反映房地产市场对金融市场的绑架，因为中融信托大量投资近期不断有坏消息的房地产业。市场担心，金融信托公司如果接连出事，必然波及银行，引发更大的金融动荡。虽然中国国务院近期接连宣布政策，希望刺激消费和鼓励外资，却始终无法稳住市场信心，股市和离岸人民币汇率双双下跌。此外，中国债务问题也亮起警讯，摩根大通6月估计，中国境内总体债务（包括家庭、企业和政府）已达到年度经济产出的282%。全球发达经济体的平均比率为256%，美国为257%。

根据国际媒体分析近期数据所得出的印象，拉动中国经济的三个火车头——进出口、消费和投资都一起熄火，引发了不小的担忧。中国海关总署8月8日公布的数据显示，7月份的进口同比下跌了12.4%，出口同比下滑了14.5%，双双弱于市场预期，并表现出连续下滑且幅度扩大的趋势。居民消费价格指数7月出现了两年多以来的首次下降，同比下降0.3%，工厂生产者出厂价格指数与去年同期相比已连续10个月下降，同比下降4.4%，引发通缩担忧。

在国内投资方面，7月份人民币贷款增加3459亿元，为近14年新低，6月份贷款增加是3.05万亿元。社会融资规模增量为5282亿元，比6月份的4.22万亿元都呈断崖式下跌。来自海外的投资数据一样糟糕，《日本经济新闻》8月14日报道，外国企业4月到6月在中国的直接投资为49亿美元，与去年同期相比降幅达到87%，是1998年以来的最低值。这或许部分源于西方持续同中国产业链脱钩。美国总统拜登8月9日发布行政命令，限制美国对华高科技投资，进一步削弱中国市场对国际资本的吸引力。

拜登8月10日在犹他州的政治筹款活动上说，中国正面对经济和人口问题，他担心这个全球第二大经济体，会因此变成可能威胁全球的“定时炸弹”。这一说法不无认知战的用意，但也不能排除它反映美国情报界和智库对中国当下经济挑战的判断。从中国政府至今的决策趋势审视，过去“以经济建设为中心”的国策，似乎逐渐让步给“以国家安全为中心”。然而过度强调国家安全，恐怕会伤害经济发展，进而影响社会稳定，最终波及国家安全。青年失业率持续上升就遵循这一逻辑。

中国经济在改革开放以来，一直引领区域乃至世界经济同步发展，也帮助数亿中国人脱贫。因此，国际社会特别是区域国家，都希望看到中国能快速摆脱当下的逆境，恢复过去的活力。中国政府须严正检讨至今的决策盲点。资本和社会人心都渴望可预期的确定性，以便重振投资与消费信心。相信这也是区域国家对中国的普遍期待。