美日韩军事合作制度化意义重大

美日韩领导人8月18日在美国戴维营举行峰会，同意把三国军事合作制度化。尽管美方一再强调合作不针对中国，但三方在联合声明中却丝毫不掩饰合作的主要目的——强烈谴责中国在东海和南中国海的“危险和挑衅行为”。这一合作机制不但强化了美国在亚太的军事应变能力，更让一直起伏不定的日韩关系，终于有了平稳的锚定，韩国总统尹锡悦对此发挥了关键作用。假设所有国家都理性决策，美日韩军事合作显然有利于维护区域和平。

三方合作填补了美国在东亚的安全机制短板。此前的美日和美韩双边军事同盟尽管重要，日韩之间不稳定的双边关系，却形成美国应对中国和朝鲜时的军事甚至外交软肋。由于不必面对连任的压力，韩国总统尹锡悦力排众议，大力推动对日外交和解，极大地扫除三方合作的障碍。美国打蛇随棍上，用峰会以及《戴维营精神联合声明》固定三边军事安排，让日后的韩国政府在操作对日民族主义时，必然得有所克制。

联合声明指出，三国决定开通热线以备在面对区域挑衅和威胁时同进退，为此三国将举办年度和多维度联合军事演习，分享朝鲜试射导弹的情报和实时信息。此外，三国也会举办各层级和部门的常年会商，从领导人到外交、国防、国家安全、财政、工商业部门的部长。三国也会共同应对信息战，并把合作范围扩大至印度—太平洋区域。尹锡悦在记者会上形容，今后对任何一国的挑衅或攻击，都会面对三国的集体回应。美国总统拜登也强调要共同捍卫国际法，反对胁迫。