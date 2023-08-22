社论：新组屋分类回归制度初衷

李显龙总理在上星期天的群众大会上做了几项重要宣布，包括为即将迈入老年的夹心阶段国民推出“共同前进配套”，缓解他们对来临的养老问题的焦虑；针对近期涉及政治人物的负面新闻，表达行动党政府竭力维护廉洁体制的决心；向外界传达他将继续疫情前就启动的交班程序。其中改变最大也最引起国人关注的，莫过于影响深远的组屋分类制度改革。

随着本地房地产市场的复杂化与多元化，沿用31年的“成熟区”与“非成熟区”两种划分法，已经不足以代表组屋所处地段的属性，这些属性可能牵动对房价与租金的评估，重新分类有助于更精准定位市场，也有助于组屋售价的缓和。根据新的三大分类，标准地段、优选地段和黄金地段，各自代表全国不同区域地块的组屋，除了能让建屋局调控位置更佳的组屋价格，也能对所有购屋者更公平。

总理在演讲中几度强调了这项改革的精神，是必须满足三大目标：一、房价必须让所有收入群体都买得起；二、每一个市镇和区域都能保持良好的社群组合，不能出现阶层单一化的现象；三、取得组屋的制度必须对每个人都公平。

虽然这是31年来最大的改变，但是从新加坡公共房屋制度的意义上来说，并不是向前走得更远或者转向，而毋宁是向着组屋政策的初衷回归。

组屋是新加坡八成人口的家，组屋政策的好坏或倾向，长远来说会形塑新加坡社会的底色，并且表现为国民与整体社会的精神面貌。独立建国58年来，我国组屋政策几经改变，适应国人与社会发展的需要，组屋区的规划以及组屋内部的设计，也不断根据居住者的需求、时代感的变化而更新、翻新。虽然属于大众化住宅，但新加坡组屋区对所有外国访客来说，都与他们各自国家的大众化社区有很大的不同，除了不显老旧，也有令人羡慕的必要设施。我国社会几十年来所展现的大体和谐、稳定有序以及越来越成熟的社会规范意识，包括国人能在危机与困难中发挥的互助精神，不能不说与组屋生活所形成的国民性格，有一定关系。

过去的政策改变，在横向上是回应社会与市场的变迁和不同需求，在纵向上始终贯彻的是公平与多元化精神。一些政策或许不能满足所有族群的期望，但却是贯彻上述精神所必需的。

新的分类制度所体现的，同样是公平精神与尊重多元的延伸。当局相信，新的分类有助于消除为人所诟病的、抽中精华地段就“中头奖”那种博彩效应，以及有效降低预购组屋售价，所针对的是近年来引起诸多抱怨的售价节节攀升等问题。新的分类同时也能为组屋区保持多元化，避免高房价造成买得起的较高收入家庭聚居的现象，不利于社会融合。

新分类从明年下半年开始实施，需要较长时间才能观察是否一如当局预期达到目标，市场人士目前有不同看法，一些认为能有效发挥调节高房价的作用，一些则认为可能形成不同的反效果。但可以肯定的是，这一改变体现了我国政府几个善治精神：一、无论什么政策，都能因时制宜、因需制宜，做出改变，避免因跟不上时代而累积社会负面情绪，最终付出政策代价；二、不直接干预市场。组屋是带有一定福利性质的国家大政，然而组屋一旦进入市场，房价就是市场问题，政府不因为要回应民意强行压制房价，而是透过政策工具，诱导市场转向有利于全民的方向，同时确保“居者有其屋”的组屋政策初衷，不脱离轨道；三、善用土地与发挥规划能力，满足未来世代的需求，而不是靠短视的做法，回应大众。唯有这样，才能确保这个全民共享的小红点，能真正永续经营，世代相传。