社论：聚焦民选总统真正职能

国人在9月1日将有机会从三名合格候选人当中，选出下一任民选总统。他们分别是新加坡政府投资公司前首席投资官黄国松（75岁）、前国务资政尚达曼（66岁），以及职总英康前总裁陈钦亮（75岁）。总统选举是国家大事，必须慎重对待；但选举也是容易牵动选民情绪的政治活动，因而更必须避免热情淹没理性。因此，重新认识民选总统的职能，防止竞选活动失焦，而与全国大选混淆，是年轻首投族应当做好的功课。

宪法对于民选总统的职责有明确的界定。民选总统并非政府以外的另一行政权，主要职责在于保护国家储备金不被政府滥用，确保政府机构负责人符合专业和廉洁高标准，团结全体国人并在国际社会代表新加坡。因此，除了在作为国家储备金库的第二把钥匙暗含这一色彩外，民选总统并没有被赋予监督政府的角色——后者主要由国会反对党扮演。明确这一点，才不会在民选总统竞选期间，发生错把冯京当马凉的笑话。

总统之所以要民选，就是为了在是否动用国家储备时，如果同政府意见相左，总统的民意基础可提供正当性和独立性。然而总统又同时是团结全民的象征，理应获得国人拥护。无论是民选总统还是全国大选，任何选举必然有竞争，有竞争就难免会产生对立意识。这就与总统的团结象征角色存在内部张力。因此，无论是候选人或选民，都须牢记民选总统的职能和角色，在竞选和投票时谨守分际，让竞选做到“揖让而升，下而饮”的君子之争。

选举须分出胜负的竞赛性质，必然会挑动所有参与者的情绪。一方面，政治需要热情，因为政治冷漠不利于民主的良性运行；但另一方面，过热的政治激情又会产生过犹不及的弊端，甚至造成社会对抗。如何在两者之间维持平衡，考验的是全民的集体智慧。虽然理论上投票应当是理性选择的政治活动，投选最能代表自己价值和利益的候选人，但实践经验表明，情绪往往更能够左右人们的投票倾向。这是必须接受的无奈现实。

因此，所有候选人都有责任确保竞选的基调保持基本理性，不但要避免被支持者的热情牵着走，更要随时以身作则，提醒民众正确对待这场选举，时刻以国家大局为重。民选总统代表国家，象征团结，所以选举过程必须具备应有的庄严性和严肃性。可以想象在竞选过程中，偶尔或会出现意想不到的状况，让那些希望更热闹一些的人趁机起哄。这时候选人如何应对，就能真实反映他们个人的气度和高度。

国人在总统选举中同样有不可推卸的责任。在社交媒体盛行的当下，唯恐天下不乱的人，随时随地都有兴风作浪的机会，鼓动人们的情绪，甚至操弄负面情绪来刺激选情。国人切莫抱着看热闹的态度，甚或投身其中，煽风点火，拉低选举的格调。虽然这并非全国大选，国人也有必要提高警惕，不让自己成为别有居心者的操弄对象。在国际认知战越来越猖獗的时代，这个提醒并非杞人忧天。

最终无论何人胜出，他都是全民的总统，肩负重大的责任，理应得到全体国人的支持和敬重。谨记这一点，国人在9月1日投出手中那神圣一票的时候，就必须秉持选贤与能的态度，为国家优选下一任民选总统。