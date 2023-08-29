社论：小国团结面对多极化世界

最近，中东国家卡塔尔首相兼外交部长穆罕默德来访，与我国签署了五项谅解备忘录，旨在增进彼此在社会及家庭发展、教育、水资源研究、企业数码化与创新，以及商业伙伴关系方面的合作。双方进一步确立了友好合作的共识。卡塔尔是中东重要的国家，1万多平方公里的总面积在波斯湾地区不算大，几百万的人口则与新加坡相若。但政治体制在阿拉伯国家中相对开明，对外经济也很活跃。尤其是在过去几年，尽管遭遇近邻的敌视和打压，却没有屈服更没被击倒，所表现出的坚韧性让人刮目相看。

新加坡和卡塔尔的历史证明，小国在国际上不必然处于弱势，要不被欺凌，进而争取到发言权，受到应有的重视，最重要还是得凭借本身的经济实力，而要培植经济实力，稳定的内部和区域环境不可或缺，持续的经济发展，则与国际合作息息相关，因此稳定的国际环境对小国很重要。

国际地缘政治动荡对小国的冲击，往往比对中等国家或大国更大。上世纪70年代中南半岛上的连绵战火，引发区域长期不安，很多年长者记忆犹新。其中有世界大国为战略竞争而介入的阴影，也有国际意识形态的斗争，更令人感觉小国单打独斗的脆弱与不可持续。

基于这一认知，新加坡在1992年于联合国牵头发起“小国论坛”，唤起小国对自己分量的意识，以及小国团结的重要性，这可说是世界创举。我国参与发起亚细安，并在几十年来积极参与本区域事务，对亚细安的壮大与稳定和平发展做出重大贡献，也是本着互利互惠，共存共荣的理念。从我们的经验可以看出，小国在区域事务方面积极投入，既有助于维护和平，对本身在各方面的利益也至关重要。

近日，李显龙总理率团访问越南，提升支撑两国经济合作的“新越联系框架协定”，便是透过经济、教育与科技等领域的深化合作，达到互利共赢的目标。新加坡和越南并且在探讨把现有的战略伙伴关系，提升至全面战略伙伴关系。亚细安在整体上的发展、提升与稳定，对区内每一个国家的人民都能带来福祉。

时刻保持灵活的外交和应变能力，对小国也至关重要。小国在维护尊严与严肃应对他国方面，讲究诚信，态度清晰坚定，才能赢得尊敬。我国和卡塔尔长期以来积极参与区域和国际事务，包括扮演国际折冲樽俎的角色，以及领导国际组织和会议，便是在潜移默化之间，累积自身的影响力与认同感。

在中美大国角力尖锐化、国际供应链重组进一步加快、新兴的金砖国家与西方集团形成阵营化的国际环境里，小国须要努力维系一定的国际地位，保持与国际事务的关联性，这除了长期与稳定的外交积累，也有赖于经济实力、外交智慧，和一定的国防实力。小国在壁垒分明的国际环境中，掌握提出自身观点、明确表达自身利益的话语权，和维持独立自主的外交空间同样重要。小国团结不只是为了取暖，而是在国际事务中发挥相乘效果。小国之间也更能相互尊重与真诚合作。

小国之间积极联系，找到共同点与合作空间，彼此强弱互补，凝聚发展共识，才是聪明的决策。李总理在新卡两国会议上就说，数码领域和人工智能就是全球贸易体系遭受打击中，可以合作发展的未来驱动力。

卡塔尔位于资源丰富的中东，新加坡位于欣欣向荣的东南亚，彼此在地缘上都有各自优点，有助于互补。不同地域的小国彼此合作，有利于彼此在国家外交与经济实力上的壮大，共同面对多极化和不确定的未来。