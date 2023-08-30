社论：关键领域外资管制乃时势使然

贸工部长颜金勇指出，新加坡将追随其他国家，审查关键领域的投资，以维护经济韧性和国家安全。

他在星期一（8月28日）出席第15届“贸工部经济对话会”后向媒体指出，新加坡在全球经济中面临着重大挑战。面向未来，我国有必要加强作为一个值得信赖的商业枢纽地位，让企业放心投资。因此，贸工部正在探讨新的做法，以管制关键领域的投资。

新加坡是个自由开放的经济体，在吸引外资方面不遗余力。即便如此，针对特定行业的外资管制不是新的概念。我国的媒体业、电信业、银行业早已有这样的举措，包括股权投资的限制、高管委任等企业活动，都须要不同监管机构的批准。但总体而言，相对于其他国家，我国对外资的管制较少，企业的买卖与股权的交易相当自由。

然而，地缘政治矛盾激化、数码化的急速发展，以及全球供应链的重组，使许多国家加强对外资的管制， 以确保国家的安全与经济的韧性。联合国的统计显示，全球至少有37个国家以国家安全为由，管制关键领域的外来投资。新加坡无法改变国际现实，唯有顺应这股来自逆全球化的潮流，重新审视自身的外资管制政策。

首先，中美两个大国的关系恶化，双方都通过经济实力发挥影响力，以争取支持，甚至不惜把经贸活动武器化，来实现自己的国家利益。不少国家担心，外国投资者若通过控制一国的关键经济领域，借此施加政治或经济影响力，必然使国家失去了独立自主的能力。

其次，随着新领域不断涌现，许多跨领域的平台，如信息技术公司、交通物流、电子商务等已达到网络效应，任何有意无意的服务中断，都会造成广泛冲击。此外，财雄势大的科技公司掌握了大量数据，轻则垄断市场，重则威胁到国家安全。

另一方面，全球供应链区块化，提高了供应中断的风险。为了加强经济韧性，确保供应稳定至关重要。在这方面，物流基础设施如码头与机场的投资，在许多国家都受到较严格的管制。

新加坡是全球的商业枢纽之一，吸引五湖四海的投资，这提高了关键领域受外资控制的风险。此外，新的国际格局以及新兴行业的涌现，意味着我国在关键领域的外资管制方面，有必要超越既有的媒体、银行与电信业，扩大至其他领域。

然而，外资审查与管制的覆盖范围，要做到恰到好处，必须从长计议。关键领域的范围过小，就无法涵盖所有对国家安全或经济韧性有影响的外来投资；若覆盖范围过大，则可能动摇投资者的信心，并影响新加坡作为商业枢纽的地位。它也可能波及本地的辅助行业。

颜金勇指出，贸工部接下来将向各个行业了解他们的看法，并与他们合作，尽可能减少对企业的业务和投资造成影响。

与建国初期相比较，我国在现阶段有更大的经济资源，能挑选适当的外来投资。我国也应积极培育本地企业，让它们在关键领域的投资和运作发挥更重要的角色。毕竟，本地企业扎根新加坡，维护国家安全与经济韧性，义不容辞。

新加坡是个小国，无法阻挡反全球化以及保护主义的浪潮。关键领域的投资审查，是为了确保国家安全与经济韧性，并非针对任何国家或企业。新加坡有不少外来投资，为我国的经济作出重要贡献。因此，在制订关键领域的管制架构时，相信能贯彻至今努力做到的透明及一致性，以免向外资发出错误的信号，并避免卷入地缘政治冲突的漩涡。