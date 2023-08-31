社论：泰国政治轻舟已过万重山

泰国国王哇集拉隆功，8月23日御准60岁的为泰党顾问及房地产大亨社德他为第30任首相。社德他8月27日说，执政联盟的11个成员党已就内阁名单完成谈判，预计新政府可在9月中开始运作。他坦言，要迅速结束泰国的政治分歧并非易事，反映多党联合政府在分配内阁职务上面对挑战。中长期而言，新政府要如何避免军方以及结束流亡的前首相达信再度干政，防止泰国政局继续动荡，对社德他的政治手腕都是严峻考验。

泰国本届国会大选后的组阁过程峰回路转，获得城市中产年轻选民支持的第一大党前进党，在5月14日大选后八天顺利拉拢另外七党结盟，稳握下议院过半席位，但由于军方与保皇派掌控的上议院杯葛，导致前进党功败垂成。代表青年世代利益的前进党异军突起，改写了此前以农村为基础，代表达信势力的为泰党主导局面，同军方和保皇派势力对峙的政治格局。基于共同的利益和信念，为泰党同意屈就，加入前进党领导的同盟。

但是，掌握实权的军方和保皇派不满前进党的激进主张，特别是力主修改冒犯君主法的竞选纲领，因而利用此前修宪强化保守派掌控上议院的优势，极力阻止前进党组织政府。保守派还利用司法手段，指责竞逐首相的前进党党魁、42岁的披塔持有媒体公司股份，违反选举规则，要求取消他的议员资格，进而剥夺他担任首相的权利。同时，保守派也暗中与为泰党接触，分化前进党的政党联盟。从达信最终结束流亡返国的事实推论，保守派很可能以此为筹码，说服为泰党倒戈。

面对保守派的强力阻击，缺乏政治历练的前进党和披塔终于知难而退，放弃组织联合政府。为泰党则同军方与保守派达成协议，取代前进党出来组织政府。为泰党所代表的达信政治势力，原本就因为跟军方和王室矛盾深化，被军事政变推翻。如今宿敌变盟友，反映泰国政治结构这些年的巨大变化。为泰党所代表的农村势力，在本届大选中不敌前进党所代表的新兴城市中产年轻世代。然而前进党的激进政治主张，毕竟还不能见容于传统既得利益集团。

尽管在密室政治博弈中落败，前进党所代表的这股新兴政治力量，并不会因此而销声匿迹。基于眼前短期利益而凝聚起来的为泰党联合政府，以及保皇派等传统政治势力，今后必须面对泰国这一全新的政治格局。各方如何彼此适应妥协，共同谋取泰国的政治稳定，聚焦恢复因政治动荡而遭到重创的经济，无疑是检验泰国民主运作成熟度的关键指标。社德他新政府必须稳定政局，一方面摆平内部的权力分配，另一方面与前进党取得政治默契，才能专心治国。

要取得基本的政治互信和共识，新政府显然必须考虑再度修宪，改变保守派掌控缺乏民意基础的上议院这一现状。为泰党领导层8月28日向名为“法律改革互联网对话”的公民组织承诺，会在第一次内阁会议，讨论为制定新宪法举行全民公投的问题。唯有让游戏规则更为公开公平，才能避免民众抗争所引发的社会动荡。为泰党能否让保守派接受修宪，则是另一个要克服的政治挑战。

无论如何，泰国经过近三个月的折腾，才终于让权力博弈尘埃落定。虽然有众多幕后的政治运作和密室交易，但权力的交接基本和平顺利，新政府暂时还没有面对强烈的反对。整个过程虽然不乏勾心斗角之处，但也显示不同政治势力彼此妥协的重要性。泰国民选政府如何避免军方以及颇具争议的达信家族过度干政，仍然是不容低估的挑战。